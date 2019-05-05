Сати Казанова рассказала в Instagram о муже-итальянце

Сати Казанова опубликовала на своей странице в соцсети снимок, на котором запечатлена вместе со своим мужем, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Исполнительница сопроводила свой пост теплыми словами в адрес в возлюбленного.По словам Сати Казановой, только ограниченный круг людей знает, что ее супруг играет на пианино и гитаре, а более 10 лет был участником рок-группы. Певица призналась, что у нее никогда не было желания выходить замуж за артиста, но возможность разделить любовь к музыке с возлюбленным стала для нее счастьем.Знаменитость подчеркнула, что Стефано Тиоццо дает ей полезные советы относительно творчества. После репетиций или работы в студии она показывает супругу отрывки из музыкальных композиций, а он не просто высказывает о них свое мнение, а рассказывает, что можно усовершенствовать в данном направлении.Сати Казанова испытывает наслаждение от того, что избранник искренне интересуется и понимает ее творчество. Певицу также приводит в неописуемый восторг, когда Стефано Тиоццо берет на каждый ее концерт фотокамеру и смотрит в объектив любящими глазами.