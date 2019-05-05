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Сати Казанова рассказала в Instagram о муже-итальянце

Популярная певица Сати Казанова рассказала поклонникам в Instagram о своем муже-итальянце Стефано Тиоццо. Оказалось, что у супругов много общего: хотя избранник артистки по профессии фотограф, он еще играет на гитаре и пианино.

Сати Казанова рассказала в Instagram о муже-итальянце

Сати Казанова опубликовала на своей странице в соцсети снимок, на котором запечатлена вместе со своим мужем, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Исполнительница сопроводила свой пост теплыми словами в адрес в возлюбленного.

По словам Сати Казановой, только ограниченный круг людей знает, что ее супруг играет на пианино и гитаре, а более 10 лет был участником рок-группы. Певица призналась, что у нее никогда не было желания выходить замуж за артиста, но возможность разделить любовь к музыке с возлюбленным стала для нее счастьем.

Знаменитость подчеркнула, что Стефано Тиоццо дает ей полезные советы относительно творчества. После репетиций или работы в студии она показывает супругу отрывки из музыкальных композиций, а он не просто высказывает о них свое мнение, а рассказывает, что можно усовершенствовать в данном направлении.

Сати Казанова испытывает наслаждение от того, что избранник искренне интересуется и понимает ее творчество. Певицу также приводит в неописуемый восторг, когда Стефано Тиоццо берет на каждый ее концерт фотокамеру и смотрит в объектив любящими глазами.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 11:37

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