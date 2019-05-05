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Дочь Алсу Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы

В одном из своих недавних интервью дочка певицы Алсу рассказала о своих планах. Микелла Абрамова, которая стала победительницей «Голос.Дети», намерена продолжить карьеру певицы.
Дочь Алсу Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы

Микелла Абрамова рассказала, что скандал после финала «Голос.Дети» шокировал ее. Для дочки Алсу это был первый опыт участия в конкурсе вокалистов и победа стала для ее долгожданным призом. Девочка получила денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который она собирается потратить на свою певческую карьеру, изучение китайского языка и занятия танцами. Ранее Микелла Абрамова выступала на сцене только со своей звездной матерью, но сейчас она собирается продолжать сольную карьеру.
Дочь Алсу Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы

Певица Алсу сообщила, что всегда знала — ее дочка Микелла Абрамова пойдет по стопам матери. Но девочке придется пройти довольно сложный пить к успеху и доказать публике, что она добилась всего самостоятельно, а не благодаря своей матери. На данный момент, девочка публикует свои песни в Сети и имеет множество фанатов.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:20

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