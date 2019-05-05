Дочь Алсу Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы

Микелла Абрамова рассказала, что скандал после финала «Голос.Дети» шокировал ее. Для дочки Алсу это был первый опыт участия в конкурсе вокалистов и победа стала для ее долгожданным призом. Девочка получила денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который она собирается потратить на свою певческую карьеру, изучение китайского языка и занятия танцами. Ранее Микелла Абрамова выступала на сцене только со своей звездной матерью, но сейчас она собирается продолжать сольную карьеру.Певица Алсу сообщила, что всегда знала — ее дочка Микелла Абрамова пойдет по стопам матери. Но девочке придется пройти довольно сложный пить к успеху и доказать публике, что она добилась всего самостоятельно, а не благодаря своей матери. На данный момент, девочка публикует свои песни в Сети и имеет множество фанатов.