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Егор Крид потребовал от организаторов усилить охрану своего номера на фестивале “Жара”

Певец Егор Крид озвучил личные требования к организаторам ежегодного фестиваля “Жара”, проходящего в Дубае. Артист потребовал усилить охрану его номера.
Егор Крид потребовал от организаторов усилить охрану своего номера на фестивале “Жара”

Недавно отказавшийся от сотрудничества с лейблом Black Star Егор Крид на данный момент находится в Дубае, где проходит фестиваль “Жара”. Поселившись в отель артист выразил неудовлетворенность номером, потребовав предоставить ему второго охранника. Согласно данным Интернет-канала “Только никому”, артист регулярно выдвигает разного рода требования непосредственно к организаторам выступлений. Имеются сведения, что просьбу артиста об усилении охраны продюсеру Zhara TV Елене Боске передал PR-менеджер певца.

По неподтвержденной информации, новым продюсером Егора Крида стал Иосиф Пригожин. Публика возмущена поведением артиста, отметив, что организаторы крупных мероприятий в итоге просто решат занести его в “черный список”, если он не изменится.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:37

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