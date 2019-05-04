Егор Крид потребовал от организаторов усилить охрану своего номера на фестивале “Жара”

Недавно отказавшийся от сотрудничества с лейблом Black Star Егор Крид на данный момент находится в Дубае, где проходит фестиваль “Жара”. Поселившись в отель артист выразил неудовлетворенность номером, потребовав предоставить ему второго охранника. Согласно данным Интернет-канала “Только никому”, артист регулярно выдвигает разного рода требования непосредственно к организаторам выступлений. Имеются сведения, что просьбу артиста об усилении охраны продюсеру Zhara TV Елене Боске передал PR-менеджер певца.По неподтвержденной информации, новым продюсером Егора Крида стал Иосиф Пригожин. Публика возмущена поведением артиста, отметив, что организаторы крупных мероприятий в итоге просто решат занести его в “черный список”, если он не изменится.