Новосибирские ученые смогли обнаружить на Венере жизнь с помощью советских аппаратов
Новосибирские ученые обнаружили свидетельство существования жизни на Венере. Исследователи совместно с московскими коллегами проанализировали снимки, сделанные еще советскими аппаратами, и заметили на кадрах странные объекты, напоминающие живые существа.
Авторы научного проекта зафиксировали 18 передвигающихся объектов, имеющих устойчивую структуру. На изображениях можно рассмотреть существа, сходные с ящерицей, скорпионом, медведем и грибом.
Отечественные специалисты считают, что предполагаемые формы жизни на Венере вполне могут отличаться от земной флоры и фауны, так же, как и условия на изучаемом космическом объекте.
Новое открытие способно стать потрясением для всего человеческого сознания, отмечают эксперты. Если химические основы для существования внеземной жизни будут иметь кардинальные отличия по сравнению с известной науке биохимией, это послужит мощнейшим толчком к развитию всех разделов естествознания. В ближайшем обозримом будущем ученые планируют запуск нового спутника, который позволит узнать больше тайн о Венере и ее обитателях.
Авторы научного проекта зафиксировали 18 передвигающихся объектов, имеющих устойчивую структуру. На изображениях можно рассмотреть существа, сходные с ящерицей, скорпионом, медведем и грибом.
Отечественные специалисты считают, что предполагаемые формы жизни на Венере вполне могут отличаться от земной флоры и фауны, так же, как и условия на изучаемом космическом объекте.
Новое открытие способно стать потрясением для всего человеческого сознания, отмечают эксперты. Если химические основы для существования внеземной жизни будут иметь кардинальные отличия по сравнению с известной науке биохимией, это послужит мощнейшим толчком к развитию всех разделов естествознания. В ближайшем обозримом будущем ученые планируют запуск нового спутника, который позволит узнать больше тайн о Венере и ее обитателях.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 00:02