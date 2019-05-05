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Новосибирские ученые смогли обнаружить на Венере жизнь с помощью советских аппаратов

Новосибирские ученые обнаружили свидетельство существования жизни на Венере. Исследователи совместно с московскими коллегами проанализировали снимки, сделанные еще советскими аппаратами, и заметили на кадрах странные объекты, напоминающие живые существа.

Новосибирские ученые смогли обнаружить на Венере жизнь с помощью советских аппаратов

Авторы научного проекта зафиксировали 18 передвигающихся объектов, имеющих устойчивую структуру. На изображениях можно рассмотреть существа, сходные с ящерицей, скорпионом, медведем и грибом.

Отечественные специалисты считают, что предполагаемые формы жизни на Венере вполне могут отличаться от земной флоры и фауны, так же, как и условия на изучаемом космическом объекте.

Новое открытие способно стать потрясением для всего человеческого сознания, отмечают эксперты. Если химические основы для существования внеземной жизни будут иметь кардинальные отличия по сравнению с известной науке биохимией, это послужит мощнейшим толчком к развитию всех разделов естествознания. В ближайшем обозримом будущем ученые планируют запуск нового спутника, который позволит узнать больше тайн о Венере и ее обитателях.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 00:02

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