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Отмечающая 32-летие Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике

Украинская певица Настя Каменских показала фото в купальнике на своей странице в сети Instagram. Поклонники поздравляют артистку с днем рождения - 4 мая звезде исполнилось 32 года.
Отмечающая 32-летие Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике

В Сети обсуждают фигуру Насти Каменских, которая накануне дня своего рождения опубликовала пикантное фото. Певица позирует в просторном помещении с панорамными окнами в темном купальнике, демонстрируя подтянутые формы. Артистка никак не прокомментировала кадр, но поклонники в комментариях осыпали ее комплиментами и поздравлениями с днем рождения.

Несколько дней назад Настя Каменских и исполнитель Потап отпраздновали 13-летие со дня создания их дуэта. Об этом популярная певица сообщила на своей странице в сети Instagram, добавив, что идея двух творческих людей превратилась в музыкальный триумф. Каменских поблагодарила Потапа за творческий путь, отметив, что они плечом к плечу переживали моменты падений и взлетов. По словам знаменитости, пауза в дуэте не мешает им вместе создавать новую музыку.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:54

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