Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов
Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру после родов на новом снимке в сети Instagram. Артистка призналась, что выглядит дряблой, но сдержала себя от использования ретуши.
На данный момент Регина Тодоренко вместе с супругом Владом Топаловым находится на отдыхе. Звездная пара выбрала турецкий город Белек. На новом снимке артистка позирует в полосатом купальнике, показывая подтянутый живот и ноги. Поклонники отметили, что Тодоренко смогла быстро восстановиться после родов и сейчас выглядит потрясающе. В комментариях под фотографией многочисленные фолловеры отправили массу комплиментов телеведущей. При этом артистка недовольна своей фигурой, но благодарит супруга за "безусловную любовь".
В Турции вместе со звездной парой отдыхает мать Регины Тодоренко, которой артистка посвятила отдельный пост в сети Instagram. В нем звезда рассказала о своих взаимоотношениях с матерью и подростковых годах.
На данный момент Регина Тодоренко вместе с супругом Владом Топаловым находится на отдыхе. Звездная пара выбрала турецкий город Белек. На новом снимке артистка позирует в полосатом купальнике, показывая подтянутый живот и ноги. Поклонники отметили, что Тодоренко смогла быстро восстановиться после родов и сейчас выглядит потрясающе. В комментариях под фотографией многочисленные фолловеры отправили массу комплиментов телеведущей. При этом артистка недовольна своей фигурой, но благодарит супруга за "безусловную любовь".
В Турции вместе со звездной парой отдыхает мать Регины Тодоренко, которой артистка посвятила отдельный пост в сети Instagram. В нем звезда рассказала о своих взаимоотношениях с матерью и подростковых годах.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:45