Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов

На данный момент Регина Тодоренко вместе с супругом Владом Топаловым находится на отдыхе. Звездная пара выбрала турецкий город Белек. На новом снимке артистка позирует в полосатом купальнике, показывая подтянутый живот и ноги. Поклонники отметили, что Тодоренко смогла быстро восстановиться после родов и сейчас выглядит потрясающе. В комментариях под фотографией многочисленные фолловеры отправили массу комплиментов телеведущей. При этом артистка недовольна своей фигурой, но благодарит супруга за "безусловную любовь".В Турции вместе со звездной парой отдыхает мать Регины Тодоренко, которой артистка посвятила отдельный пост в сети Instagram. В нем звезда рассказала о своих взаимоотношениях с матерью и подростковых годах.