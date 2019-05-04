В Таиланде официально коронован король Рама Х





Официальные мероприятия начались в полдень по местному времени. Маха Ватчиралонгкон надел себе на голову корону, и спустя несколько минут было объявлено полное имя монарха и названы его титулы. После коронации в рамках церемонии прозвучал указ, согласно которому супруге короля присваивается статус королевы Таиланда.Отметим, что король оказался во главе страны еще в 2016 году. Он сменил на посту отца, который царствовал в Таиланде в течение 70-и лет. Официальная церемония коронации была отложена, поскольку в стране был траур по умершему королю.