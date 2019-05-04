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В Таиланде официально коронован король Рама Х

В Таиланде король Рама Х в субботу, 4 мая, официально взошел на трон. Церемония коронации уже завершилась в Бангкоке.
В Таиланде официально коронован король Рама Х

Официальные мероприятия начались в полдень по местному времени. Маха Ватчиралонгкон надел себе на голову корону, и спустя несколько минут было объявлено полное имя монарха и названы его титулы. После коронации в рамках церемонии прозвучал указ, согласно которому супруге короля присваивается статус королевы Таиланда.

Отметим, что король оказался во главе страны еще в 2016 году. Он сменил на посту отца, который царствовал в Таиланде в течение 70-и лет. Официальная церемония коронации была отложена, поскольку в стране был траур по умершему королю.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:07

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