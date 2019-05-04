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Леонардо да Винчи не закончил портрет Моны Лизы из-за больной руки

Художник Леонардо Да Винчи не закончил знаменитый портрет Моны Лизы, поскольку упал в обморок и серьезно повредил руку. Об этом говорят результаты нового исследования. На протяжении веков искусствоведами обсуждались причины инвалидности Да Винчи.
Леонардо да Винчи не закончил портрет Моны Лизы из-за больной руки

В последние годы главной стала гипотеза о том, что после инсульта у художника развился частичный паралич. Сторонники данной теории указывали, что Да Винчи был вегетарианцем, он предпочитал придерживаться диеты с высоким содержанием молочных продуктов, а она увеличивала вероятность кровоизлияния в мозг.
Леонардо да Винчи не закончил портрет Моны Лизы из-за больной руки

Недавно двое ученых из Италии заявили, что им удалось раскрыть тайну, изучив изображение Да Винчи, сделанное неизвестным ломбардским художником. Их удивило положение его руки, которое при инсульте было бы другим. К тому же отсутствуют всяческие доказательства того, что Да Винчи имел неврологические или лицевые отклонения.

Ученые допускают, что положение руки – следствие паралича локтевой кости, который люди получают в результате падения во время обморока. Это объясняет, почему художник оставил незавершенными картины, которые писались в последние пять лет его жизни.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:01

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