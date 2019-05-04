Леонардо да Винчи не закончил портрет Моны Лизы из-за больной руки
Художник Леонардо Да Винчи не закончил знаменитый портрет Моны Лизы, поскольку упал в обморок и серьезно повредил руку. Об этом говорят результаты нового исследования. На протяжении веков искусствоведами обсуждались причины инвалидности Да Винчи.
В последние годы главной стала гипотеза о том, что после инсульта у художника развился частичный паралич. Сторонники данной теории указывали, что Да Винчи был вегетарианцем, он предпочитал придерживаться диеты с высоким содержанием молочных продуктов, а она увеличивала вероятность кровоизлияния в мозг.
Недавно двое ученых из Италии заявили, что им удалось раскрыть тайну, изучив изображение Да Винчи, сделанное неизвестным ломбардским художником. Их удивило положение его руки, которое при инсульте было бы другим. К тому же отсутствуют всяческие доказательства того, что Да Винчи имел неврологические или лицевые отклонения.
Ученые допускают, что положение руки – следствие паралича локтевой кости, который люди получают в результате падения во время обморока. Это объясняет, почему художник оставил незавершенными картины, которые писались в последние пять лет его жизни.
В последние годы главной стала гипотеза о том, что после инсульта у художника развился частичный паралич. Сторонники данной теории указывали, что Да Винчи был вегетарианцем, он предпочитал придерживаться диеты с высоким содержанием молочных продуктов, а она увеличивала вероятность кровоизлияния в мозг.
Недавно двое ученых из Италии заявили, что им удалось раскрыть тайну, изучив изображение Да Винчи, сделанное неизвестным ломбардским художником. Их удивило положение его руки, которое при инсульте было бы другим. К тому же отсутствуют всяческие доказательства того, что Да Винчи имел неврологические или лицевые отклонения.
Ученые допускают, что положение руки – следствие паралича локтевой кости, который люди получают в результате падения во время обморока. Это объясняет, почему художник оставил незавершенными картины, которые писались в последние пять лет его жизни.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:01