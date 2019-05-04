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Фанаты отмечают день "Звездных войн" 4 мая

4 мая во всем мире фанаты известной франшизы отмечают день "Звездных войн". Он лучше воспринялся поклонниками, чем официальный - 25 мая.
Фанаты отмечают день "Звездных войн" 4 мая

"Давным-давно в далекой-далекой галактике", - эта фраза известна практически каждому любителю фантастики. Целая армия поклонников по всему миру следит за противостоянием Империи и повстанцев, приключениями семьи Скайуокеров и их друзей. Сейчас франшиза получила второе дыхание - активно снимаются фильмы про эту вселенную.

По всему миру проводятся фестивали и встречи фанатов. Они детально исследуют любимые фильмы, игры и книги, чтобы больше углубиться в мир любимых героев. В этой вселенной традиционно напутствовали фразой "Да прибудет с тобой Сила!" всех, кто отправляется на сложное и опасное задание, которая на языке оригинала звучит как: "May the force be with you". Однажды один из фанатов несколько "перекрутил" эту цитату, сыграв на каламбуре. Английское слово "May" можно перевести, как название месяца, а слово "force" (сила) на слух воспринимается так же, как и число"fourth" (четвертый).

Официальным днем было выбрано 25 мая, как день выхода в свет первого фильма "Звездные воны. Новая надежда". Но у фанатов больше прижилось именно 4 мая.



 
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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:54

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