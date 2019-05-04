Американские ученые узнали, что станет причиной извержения Йеллоустоуна





Специалисты заявили, что вероятность извержения Йеллоустоунского вулкана в ближайшее время весьма незначительна. Но это актуально, пока в изучаемой зоне не произойдет землетрясение. Именно оно способно спровоцировать «пробуждение» вулкана. Последнее могут вызвать даже подземные толчки средней мощности, к примеру, около шести баллов.В последний раз извержения вулкана Йеллоустоун происходили 630 000 лет назад. Недавнее открытие очень обеспокоило ученых, так как в результате активности наблюдаемого объекта часть территории США может быть стерта с лица Земли, а практически на всей планете – воцарится ядерная зима, которая затянется, согласно предположениям, на несколько лет.