Американские ученые узнали, что станет причиной извержения Йеллоустоуна
Американские ученые после ряда экспериментов смогли узнать, что станет причиной извержения Йеллоустоуна. Последствия активности супервулкана могут стать катастрофическими, поэтому эксперты тщательно наблюдают за ним.
Специалисты заявили, что вероятность извержения Йеллоустоунского вулкана в ближайшее время весьма незначительна. Но это актуально, пока в изучаемой зоне не произойдет землетрясение. Именно оно способно спровоцировать «пробуждение» вулкана. Последнее могут вызвать даже подземные толчки средней мощности, к примеру, около шести баллов.
В последний раз извержения вулкана Йеллоустоун происходили 630 000 лет назад. Недавнее открытие очень обеспокоило ученых, так как в результате активности наблюдаемого объекта часть территории США может быть стерта с лица Земли, а практически на всей планете – воцарится ядерная зима, которая затянется, согласно предположениям, на несколько лет.
Специалисты заявили, что вероятность извержения Йеллоустоунского вулкана в ближайшее время весьма незначительна. Но это актуально, пока в изучаемой зоне не произойдет землетрясение. Именно оно способно спровоцировать «пробуждение» вулкана. Последнее могут вызвать даже подземные толчки средней мощности, к примеру, около шести баллов.
В последний раз извержения вулкана Йеллоустоун происходили 630 000 лет назад. Недавнее открытие очень обеспокоило ученых, так как в результате активности наблюдаемого объекта часть территории США может быть стерта с лица Земли, а практически на всей планете – воцарится ядерная зима, которая затянется, согласно предположениям, на несколько лет.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:14