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Ученые создали ИИ для прогнозирования устойчивости туберкулеза к лечению

Американские ученые создали искусственный интеллект (ИИ), способный прогнозировать устойчивость туберкулеза к лечению. Для этого новой разработке понадобится несколько десятых долей секунды и итоговый результат будет более точным, чем у существующих аналогов.
Ученые создали ИИ для прогнозирования устойчивости туберкулеза к лечению

Ученые уверены, внедрение их ИИ в клинические тесты позволит поднять обнаружение и идентификацию устойчивости туберкулеза к лечению на новый уровень. Современные аналоги имеют два серьезных недостатка: они либо обладают высокой точностью, но затрачивают много времени, либо наоборот. Это приводит к тому, что врач может получить достоверный результат слишком поздно, а в критических ситуациях он будет вынужден действовать на основании интуиции и своих предположений, а не релевантной информации.

Созданный учеными ИИ помогает решить обе эти проблемы, причем делает он это намного быстрее, но при этом его точность только возрастает. Новинка прошла сложное тестирование, ей предстояло спрогнозировать сопротивляемость 792 полностью секвенированных геномов туберкулеза, с которыми она раньше никогда не сталкивалась.
Ученые создали ИИ для прогнозирования устойчивости туберкулеза к лечению

Результаты поразили даже самих ученых. ИИ смог определить резистентность к первой линии препаратов с точностью 94%, а ко второй – 90%. В аналогичной ситуации лучший существующий аналог получил такие показатели – 94 и 88% соответственно, при этом затратив гораздо больше времени. Ученые отмечают, их ИИ постоянно обучается и поэтому его результаты впоследствии будут только улучшаться.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:03

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