Оля Рапунцель выгнала мать из своей комнаты

«Мамочка, вы с Аленкой в декрете и у вас все хорошо! Вас никто не тюкает и не дергает!» - отмечает Рапунцель.

«Мам, зря ты сюда пришла! Серьезно тебе говорю.. Зря.. Защищай дальше проект! Пусть они вам дальше помогают! Я очень этому рада!» - заявила Ольга вслед уходящей маме.

Не секрет, что семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко продолжает «воевать» с коллективом нового телепроекта «Спаси свою любовь». Буквально каждый день на съемочной площадке шоу возникают ссоры между участниками, некоторые из которых даже заканчивались драками.Считанные часы назад в социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых Ольга жалуется своей родительнице, что ее семью называют «отшельниками» и «нелюдимыми», а также указывает телебабушке на то, что ее и Алену Савкину все поддерживают.Нужно сказать, что Татьяна Владимировна попыталась донести своей наследнице, что и ее младшей родственнице сейчас нелегко живется, ведь ей постоянно напоминают о бывших отношениях и «сводят» с отцом ее новорожденного сына Богдана.Как бы то ни было, но слова матери ничуть не успокоили Ольгу. Рапунцель продолжила настаивать на том, что Алене в отличие от нее живется куда лучше и комфортнее. Более того, длинноволосая красавица заявила, что матери не следовало приходить к ним в гости и буквально выпроводила телебабушку за дверь.