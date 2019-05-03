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Оля Рапунцель выгнала мать из своей комнаты

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель выгнала свою родительницу из дома. По мнению поклонников, длинноволосая красавица ревнует Татьяну Владимировну Григоревскую к своей младшей сестре.

Оля Рапунцель выгнала мать из своей комнаты

Не секрет, что семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко продолжает «воевать» с коллективом нового телепроекта «Спаси свою любовь». Буквально каждый день на съемочной площадке шоу возникают ссоры между участниками, некоторые из которых даже заканчивались драками.

Считанные часы назад в социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых Ольга жалуется своей родительнице, что ее семью называют «отшельниками» и «нелюдимыми», а также указывает телебабушке на то, что ее и Алену Савкину все поддерживают.

«Мамочка, вы с Аленкой в декрете и у вас все хорошо! Вас никто не тюкает и не дергает!» - отмечает Рапунцель.


Оля Рапунцель выгнала мать из своей комнаты

Нужно сказать, что Татьяна Владимировна попыталась донести своей наследнице, что и ее младшей родственнице сейчас нелегко живется, ведь ей постоянно напоминают о бывших отношениях и «сводят» с отцом ее новорожденного сына Богдана.

Как бы то ни было, но слова матери ничуть не успокоили Ольгу. Рапунцель продолжила настаивать на том, что Алене в отличие от нее живется куда лучше и комфортнее. Более того, длинноволосая красавица заявила, что матери не следовало приходить к ним в гости и буквально выпроводила телебабушку за дверь.

«Мам, зря ты сюда пришла! Серьезно тебе говорю.. Зря.. Защищай дальше проект! Пусть они вам дальше помогают! Я очень этому рада!» - заявила Ольга вслед уходящей маме.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:36

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