Оля Рапунцель выгнала мать из своей комнаты
«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель выгнала свою родительницу из дома. По мнению поклонников, длинноволосая красавица ревнует Татьяну Владимировну Григоревскую к своей младшей сестре.
Не секрет, что семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко продолжает «воевать» с коллективом нового телепроекта «Спаси свою любовь». Буквально каждый день на съемочной площадке шоу возникают ссоры между участниками, некоторые из которых даже заканчивались драками.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых Ольга жалуется своей родительнице, что ее семью называют «отшельниками» и «нелюдимыми», а также указывает телебабушке на то, что ее и Алену Савкину все поддерживают.
Нужно сказать, что Татьяна Владимировна попыталась донести своей наследнице, что и ее младшей родственнице сейчас нелегко живется, ведь ей постоянно напоминают о бывших отношениях и «сводят» с отцом ее новорожденного сына Богдана.
Как бы то ни было, но слова матери ничуть не успокоили Ольгу. Рапунцель продолжила настаивать на том, что Алене в отличие от нее живется куда лучше и комфортнее. Более того, длинноволосая красавица заявила, что матери не следовало приходить к ним в гости и буквально выпроводила телебабушку за дверь.
Не секрет, что семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко продолжает «воевать» с коллективом нового телепроекта «Спаси свою любовь». Буквально каждый день на съемочной площадке шоу возникают ссоры между участниками, некоторые из которых даже заканчивались драками.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых Ольга жалуется своей родительнице, что ее семью называют «отшельниками» и «нелюдимыми», а также указывает телебабушке на то, что ее и Алену Савкину все поддерживают.
«Мамочка, вы с Аленкой в декрете и у вас все хорошо! Вас никто не тюкает и не дергает!» - отмечает Рапунцель.
Нужно сказать, что Татьяна Владимировна попыталась донести своей наследнице, что и ее младшей родственнице сейчас нелегко живется, ведь ей постоянно напоминают о бывших отношениях и «сводят» с отцом ее новорожденного сына Богдана.
Как бы то ни было, но слова матери ничуть не успокоили Ольгу. Рапунцель продолжила настаивать на том, что Алене в отличие от нее живется куда лучше и комфортнее. Более того, длинноволосая красавица заявила, что матери не следовало приходить к ним в гости и буквально выпроводила телебабушку за дверь.
«Мам, зря ты сюда пришла! Серьезно тебе говорю.. Зря.. Защищай дальше проект! Пусть они вам дальше помогают! Я очень этому рада!» - заявила Ольга вслед уходящей маме.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:36