Ксения Бородина стала жертвой мошенников, использующих ее имя ради рекламы новых розыгрышей
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина стала жертвой мошенников, которые использовали ее имя и лицо ради рекламы очередного конкурса. По словам одной из подписчицы, в Instagram она попала на пост, где говорилось о том, что телезнаменитость проводит новый розыгрыш.
На днях в очередном «разводе» интернет-пользователей на деньги в социальных сетях засветилось имя одной из ведущих телестройки «Дом-2». Не секрет, что в последнее время мошеннические схемы стали куда изощреннее. Буквально каждый день в Интернете рекламируют различные конкурсы, в которых люди могут выиграть баснословные суммы денег.
На днях одна из поклонниц Бородиной поспешила поинтересоваться у звезды, на самом ли деле она устроила очередной розыгрыш. По словам девушки, она попала на видеоролик, где звезда говорит о конкурсе, по результатам которого одному из пользователей Сети достанется дорогостоящий автомобиль или один миллион рублей.
По всей видимости, подписчица Бородиной, зная, что та на сегодняшний день отдыхает с семьей в Дубае, решила поинтересоваться у Ксении, не прогадает ли она, если внесет определенную сумму за участие в розыгрыше.
Нужно сказать, что девушке не пришлось долго ждать ответа. Буквально сразу же Бородина заявила, что не устраивала никаких конкурсов. К слову, поклонницу ведущей «Дома-2» порадовал ответ кумира, и она поспешила поблагодарить Ксению за то, что та вовремя обезопасила ее финансы.
На днях в очередном «разводе» интернет-пользователей на деньги в социальных сетях засветилось имя одной из ведущих телестройки «Дом-2». Не секрет, что в последнее время мошеннические схемы стали куда изощреннее. Буквально каждый день в Интернете рекламируют различные конкурсы, в которых люди могут выиграть баснословные суммы денег.
На днях одна из поклонниц Бородиной поспешила поинтересоваться у звезды, на самом ли деле она устроила очередной розыгрыш. По словам девушки, она попала на видеоролик, где звезда говорит о конкурсе, по результатам которого одному из пользователей Сети достанется дорогостоящий автомобиль или один миллион рублей.
По всей видимости, подписчица Бородиной, зная, что та на сегодняшний день отдыхает с семьей в Дубае, решила поинтересоваться у Ксении, не прогадает ли она, если внесет определенную сумму за участие в розыгрыше.
Нужно сказать, что девушке не пришлось долго ждать ответа. Буквально сразу же Бородина заявила, что не устраивала никаких конкурсов. К слову, поклонницу ведущей «Дома-2» порадовал ответ кумира, и она поспешила поблагодарить Ксению за то, что та вовремя обезопасила ее финансы.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:12