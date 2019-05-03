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Ксения Бородина стала жертвой мошенников, использующих ее имя ради рекламы новых розыгрышей

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина стала жертвой мошенников, которые использовали ее имя и лицо ради рекламы очередного конкурса. По словам одной из подписчицы, в Instagram она попала на пост, где говорилось о том, что телезнаменитость проводит новый розыгрыш.

Ксения Бородина стала жертвой мошенников, использующих ее имя ради рекламы новых розыгрышей

На днях в очередном «разводе» интернет-пользователей на деньги в социальных сетях засветилось имя одной из ведущих телестройки «Дом-2». Не секрет, что в последнее время мошеннические схемы стали куда изощреннее. Буквально каждый день в Интернете рекламируют различные конкурсы, в которых люди могут выиграть баснословные суммы денег.

На днях одна из поклонниц Бородиной поспешила поинтересоваться у звезды, на самом ли деле она устроила очередной розыгрыш. По словам девушки, она попала на видеоролик, где звезда говорит о конкурсе, по результатам которого одному из пользователей Сети достанется дорогостоящий автомобиль или один миллион рублей.

Ксения Бородина стала жертвой мошенников, использующих ее имя ради рекламы новых розыгрышей

По всей видимости, подписчица Бородиной, зная, что та на сегодняшний день отдыхает с семьей в Дубае, решила поинтересоваться у Ксении, не прогадает ли она, если внесет определенную сумму за участие в розыгрыше.

Нужно сказать, что девушке не пришлось долго ждать ответа. Буквально сразу же Бородина заявила, что не устраивала никаких конкурсов. К слову, поклонницу ведущей «Дома-2» порадовал ответ кумира, и она поспешила поблагодарить Ксению за то, что та вовремя обезопасила ее финансы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:12

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