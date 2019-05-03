Ксения Бородина стала жертвой мошенников, использующих ее имя ради рекламы новых розыгрышей





На днях в очередном «разводе» интернет-пользователей на деньги в социальных сетях засветилось имя одной из ведущих телестройки «Дом-2». Не секрет, что в последнее время мошеннические схемы стали куда изощреннее. Буквально каждый день в Интернете рекламируют различные конкурсы, в которых люди могут выиграть баснословные суммы денег.На днях одна из поклонниц Бородиной поспешила поинтересоваться у звезды, на самом ли деле она устроила очередной розыгрыш. По словам девушки, она попала на видеоролик, где звезда говорит о конкурсе, по результатам которого одному из пользователей Сети достанется дорогостоящий автомобиль или один миллион рублей.По всей видимости, подписчица Бородиной, зная, что та на сегодняшний день отдыхает с семьей в Дубае, решила поинтересоваться у Ксении, не прогадает ли она, если внесет определенную сумму за участие в розыгрыше.Нужно сказать, что девушке не пришлось долго ждать ответа. Буквально сразу же Бородина заявила, что не устраивала никаких конкурсов. К слову, поклонницу ведущей «Дома-2» порадовал ответ кумира, и она поспешила поблагодарить Ксению за то, что та вовремя обезопасила ее финансы.