АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Под Петербургом в заброшенном бункере нашли скелет женщины

Под Санкт-Петербургом, в Выборгском районе Ленобласти, в заброшенном бункере нашли скелет женщины. Прибывшие на место правоохранители достали останки погибшей и отправили их на экспертизу.
Под Петербургом в заброшенном бункере нашли скелет женщины

Скелет был найден вечером 2 мая около села Калинина под Санкт-Петербургом. На останки человека наткнулся случайный прохожий, решивший срезать путь через небольшой лес. Он сразу позвонил местным правоохранителям и сообщил о находке. Прибывшие на место стражи порядка изъяли останки человека и предположили, что это была женщина, на что указывали остатки одежды. При осмотре останков погибшей и ближайшей местности не было найдено никаких других личных предметов.

Первичный осмотр найденного скелета не выявил признаков насильственной смерти, но окончательный вердикт будет вынесен после проведения судебно-медицинской экспертизы, именно она установит все обстоятельства гибели этой женщины. В настоящий момент сотрудникам местных правоохранительных органов еще не удалось установить личность погибшей.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области уже заявило о начале собственной проверки данной ситуации, а по ее результатам будут приняты процессуальные решения. Уже сейчас правоохранителям известно, что примерная дата смерти найденой женщины – около года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый Samsung Galaxy Note 10 может
Витас показал схожесть с сыном Максимом
Обновленный Jeep Compass будет оснащен
Ученые решили по-новому взглянуть на
Motorola выпустит смартфоны Moto Z4 и
В Волгоградской области во время пожара
«Мы наверное не раз еще будем
Ученые нашли связь между водопроводной
Виктория Дайнеко призвала подписчиков
Обнаружен биомаркер для определения
Под Петербургом в заброшенном бункере
Елизавета Боярская спустилась в метро
Немецкие специалисты рассказали, как
Редактор Первого канала Александр
Специалисты рассказали, стоит ли
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой
«Травля»: Иосиф Пригожин
Эксперты посоветовали туристам, как не
Медики развенчали самые популярные мифы
Попавшую в аварию певицу МакSим
Путин поручил кабмину внедрить
Юля Ефременкова и Марго Овсянникова
Ученые рассказали, как правильно
Телеведущая Екатерина Андреева
ОАЭ начнут продажу первого собственного
Ученые рассказали о потенциальных
Ольга Бузова опять устроила в съемной
В новой серии «Простоквашино» почтальон
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных
Кристина Лясковец показала, на кого
Просмотреть все новости