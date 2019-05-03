Под Петербургом в заброшенном бункере нашли скелет женщины





Скелет был найден вечером 2 мая около села Калинина под Санкт-Петербургом. На останки человека наткнулся случайный прохожий, решивший срезать путь через небольшой лес. Он сразу позвонил местным правоохранителям и сообщил о находке. Прибывшие на место стражи порядка изъяли останки человека и предположили, что это была женщина, на что указывали остатки одежды. При осмотре останков погибшей и ближайшей местности не было найдено никаких других личных предметов.Первичный осмотр найденного скелета не выявил признаков насильственной смерти, но окончательный вердикт будет вынесен после проведения судебно-медицинской экспертизы, именно она установит все обстоятельства гибели этой женщины. В настоящий момент сотрудникам местных правоохранительных органов еще не удалось установить личность погибшей.Следственное управление СК РФ по Ленинградской области уже заявило о начале собственной проверки данной ситуации, а по ее результатам будут приняты процессуальные решения. Уже сейчас правоохранителям известно, что примерная дата смерти найденой женщины – около года.