«Травля»: Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию в шоу-бизнесе с Алсу
Иосиф Пригожин охарактеризовал ситуацию вокруг Алсу и ее дочери как «травля». Он считает, что достичь успеха отечественные артисты смогут при соблюдении определенных норм поведения.
Продюсер сравнил российский шоу-бизнес с персонажами известной басни - лебедем, раком и щукой - «кто глубже лижет, у того и дорога». При этом Пригожин призвал всех деятелей этой сферы научиться уважать друг друга, тогда как многие менеджеры хотят власти и влияния на судьбы людей, что недопустимо.
Иосиф Пригожин уважительно относится к Алсу и неважно, будет ли она оглашать результаты «Евровидения», как ранее планировалось. Он считает неуместной травлю певицы и ее дочери, так как они, по его словам, ничего плохого не сделали.
Продюсер сравнил российский шоу-бизнес с персонажами известной басни - лебедем, раком и щукой - «кто глубже лижет, у того и дорога». При этом Пригожин призвал всех деятелей этой сферы научиться уважать друг друга, тогда как многие менеджеры хотят власти и влияния на судьбы людей, что недопустимо.
Иосиф Пригожин уважительно относится к Алсу и неважно, будет ли она оглашать результаты «Евровидения», как ранее планировалось. Он считает неуместной травлю певицы и ее дочери, так как они, по его словам, ничего плохого не сделали.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:50