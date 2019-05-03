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«Травля»: Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию в шоу-бизнесе с Алсу

Иосиф Пригожин охарактеризовал ситуацию вокруг Алсу и ее дочери как «травля». Он считает, что достичь успеха отечественные артисты смогут при соблюдении определенных норм поведения.
«Травля»: Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию в шоу-бизнесе с Алсу

Продюсер сравнил российский шоу-бизнес с персонажами известной басни - лебедем, раком и щукой - «кто глубже лижет, у того и дорога». При этом Пригожин призвал всех деятелей этой сферы научиться уважать друг друга, тогда как многие менеджеры хотят власти и влияния на судьбы людей, что недопустимо.

Иосиф Пригожин уважительно относится к Алсу и неважно, будет ли она оглашать результаты «Евровидения», как ранее планировалось. Он считает неуместной травлю певицы и ее дочери, так как они, по его словам, ничего плохого не сделали.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:50

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