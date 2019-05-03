"Для вас она принцесса": Британцы обвинили Маркл в неуважении к дочери Миддлтон

"Даже на странице королевы Шарлотту называют принцессой. Это знак уважения!" - возмутилась общественность.

Хейтеры Меган Маркл в очередной раз раскритиковали её после комментария под снимком подросшей дочки Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Родители именинницы опубликовали новое фото в Instagram, и дядя с тётей поспешили поздравить племянницу с трёхлетием. Принц Гарри с женой пожелали родственнице море любви, обратившись просто по имени.Такое поздравление смутило некоторых англичан. Так, принцесса Шарлотта стоит на 4 месте в очереди на престол Великобритании, и её титул в обязательном порядке упоминают даже её родители. Вспомнили критики и о том, что Маркл с мужем не называют принцем и племянника Луи. Похожее поздравление он получил, когда отмечал год.Отметим, что сама Маркл отказалась от светских мероприятий и не покидает резиденции Фрогмор-хаус. Герцогиня готовится к рождению первенца со дня на день.