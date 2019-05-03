Очевидцы засняли смерч в Самарской области
В Самарской области был замечен смерч. Явление не представляло опасности. Видео об этом разместил на своей странице пользователь сети «ВКонтакте».
Высокий пылевой столб был замечен на трассе между селами Подстепки – Ягодное 2-го мая. Это природное явление засняли на видео очевидцы события. В поле на некотором расстоянии от дороги поднялся смерч. Размер столба был довольно большой, но тем не менее, вреда он никому не причинил. «Я ехал на дачу, а тут смотрю – смерч в поле. Песчаный столб был довольно высокий», – прокомментировал событие в социальных сетях очевидец.
Скорее всего появление смерча связано с ухудшением погодных условий в Самарской области, были отмечены кратковременные порывы ветра до 20-25 м в секунду.
Специалисты же отметили, что это явление правильнее было бы назвать вихрем. Оно охватывает территорию не более десятка метров, тогда как смерчи требуют площади до 100 метров. Они возникают в результате усиления ветра и высокой влажности воздуха.
Это явление типичное для данной территории и времени года. Такое в Самарской области возникает каждый год.
Высокий пылевой столб был замечен на трассе между селами Подстепки – Ягодное 2-го мая. Это природное явление засняли на видео очевидцы события. В поле на некотором расстоянии от дороги поднялся смерч. Размер столба был довольно большой, но тем не менее, вреда он никому не причинил. «Я ехал на дачу, а тут смотрю – смерч в поле. Песчаный столб был довольно высокий», – прокомментировал событие в социальных сетях очевидец.
Скорее всего появление смерча связано с ухудшением погодных условий в Самарской области, были отмечены кратковременные порывы ветра до 20-25 м в секунду.
Специалисты же отметили, что это явление правильнее было бы назвать вихрем. Оно охватывает территорию не более десятка метров, тогда как смерчи требуют площади до 100 метров. Они возникают в результате усиления ветра и высокой влажности воздуха.
Это явление типичное для данной территории и времени года. Такое в Самарской области возникает каждый год.
Происшествия
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:10