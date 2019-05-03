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Звезда «Дома-2» Оксана Ряска устала от «лжи и пыли»

Одна из самых ярких героинь телестройки «Дом-2» Оксана Ряска заявила, что устала от «лжи и пыли». По мнению многочисленных интернет-пользователей, бывшая участница реалити-шоу намекает на то, что ей плохо в Соединенных Штатах Америки.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска устала от «лжи и пыли»

Ни для кого не является секретом, что примерно 2 месяца назад Ряска приняла очень серьезное в своей жизни решение. Девушка бросила все в своем родном Санкт-Петербурге и переехала жить в Нью-Йорк, где ей нужно было начинать все с нуля.

Впрочем, оказалось, что история о том, что все нужно начинать с чистого листа, ничуть не пугала Оксану. По сегодняшний день Ряска настаивает на том, что она сильная женщина, поэтому такой заразительный ритмом город, как Нью-Йорк, был буквально создан для нее.

Тем менее вчерашняя публикация Оксаны насторожила ее подписчиков. Дело в том, что в своем свежем блоге Ряска призналась, что устала от «лжи и пыли», а также добавила, что время от времени ее сердце и душа хотят сбежать домой.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска устала от «лжи и пыли»

«..Как хочется жить и быть счастливой, а жизнь готовит все новое и новое задание для тебя..» - написала Оксана в новом посте.

Нужно сказать, что блог Ряски насторожил ее фанатов. По мнению фолловеров, Оксане сложно в одиночку справляться с проблемами, которые раз за разом сваливаются на ее хрупкие женские плечи в чужой стране.

Сейчас подписчики звезды «Дома-2» советуют своей любимице вернуться в Россию, ведь там у нее есть не только родственники и друзья, но и свое жилище, машина и маленький бизнес.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:29

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