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В Челябинской области при пожаре в частном доме погибла женщина с 3-летним ребенком

В Челябинской области при возгорании частного дома погибли два человека, в том числе трехлетний ребенок. Один пострадавший, по предоставленной экстренными службами региона сведениям, был госпитализирован.
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибла женщина с 3-летним ребенком

Как сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в городе Верхний Уфалей загорелся деревянный частный дом. Сообщение о пожаре поступило в ночь на пятницу, 3 мая, а в ходе спасательных мероприятий были обнаружены два тела. Вследствие пожара погибли женщина 1990 года рождения и ее трехлетний сын. Тела матери и ребенка были найдены уже без признаков жизни. Глава семейства, мужчина 1989 года рождения, пострадал и был госпитализирован в городскую больницу.

Согласно заявлению спасателей, для выяснения причин пожара по адресу прибыли сотрудники Испытательной пожарной лаборатории. Для работы с родственниками семейной пары задействован психолог от управления социальной защиты.



 
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Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:06

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