В Челябинской области при пожаре в частном доме погибла женщина с 3-летним ребенком





Как сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в городе Верхний Уфалей загорелся деревянный частный дом. Сообщение о пожаре поступило в ночь на пятницу, 3 мая, а в ходе спасательных мероприятий были обнаружены два тела. Вследствие пожара погибли женщина 1990 года рождения и ее трехлетний сын. Тела матери и ребенка были найдены уже без признаков жизни. Глава семейства, мужчина 1989 года рождения, пострадал и был госпитализирован в городскую больницу.Согласно заявлению спасателей, для выяснения причин пожара по адресу прибыли сотрудники Испытательной пожарной лаборатории. Для работы с родственниками семейной пары задействован психолог от управления социальной защиты.