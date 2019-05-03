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Лиза Триандафилиди озвучила дату развода с Алексеем Чайчицем

Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди рассказала, когда они с Алексеем Чайчицем отправятся в ЗАГС, чтобы окончательно расторгнуть брак. Примечательно, что супруги решили прекратить отношения всего через четыре месяца после свадьбы.
Лиза Триандафилиди озвучила дату развода с Алексеем Чайчицем

Только недавно Лиза Триандафилиди призналась, из-за чего она решила развестись с Алексеем Чайчицем. Прежде в планах супругов была покупка жилья в Москве, для чего бывший участник реалити-шоу даже отправился в Китай, чтобы работать моделью и накопить достаточно денег. Однако мечтам супругов, видимо, не суждено сбыться, ведь, по словам Лизы Триандафилиди, муж оскорблял ее и проводил время с другими девушками, и она в конечном счете не выдержала. О разрыве бывших проектантов стало известно в конце марта.

Долгое время поклонники надеялись, что Лиза Триандафилиди и Алексей Чайчиц просто сильно поссорились, но недавно звезда рассказала, что они подадут заявление на развод в конце этого месяца, когда ее почти бывший супруг вернется в Москву.
«24 мая Лёша прилетает, и мы идём подавать на развод вместе, — сказала Лиза Триандафилиди. — Правда, я не знаю, как он со мной свяжется. Мы не общаемся, друг у друга везде заблокированы. Детский сад, конечно».


Лиза Триандафилиди озвучила дату развода с Алексеем Чайчицем[/center]
Звезда проекта "Дом-2" признается, после новости о разводе ей поступали предложения вновь вернуться в Периметр, однако она не готова этого сделать из-за Алексея Чайчица. Лиза Триандафилиди боится, что молодой человек вернется на реалити-шоу вслед за ней, они помирятся и все начнется сначала.

Алексей Чайчиц же, напротив, очень переживает из-за разрыва с возлюбленной. Он посвящает ей песни и, видимо, мечтает, что все еще может вернуться на круги своя.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:51

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