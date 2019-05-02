Несовершеннолетняя Алина Загитова села за руль автомобиля

Об этом Алина Загитова рассказала на своей странице в Instagram в «Историях». На одном из опубликованных видео 16-летняя олимпийская чемпионка едет за рулем автомобиля по сельской местности, хотя у нее не может быть водительских прав, так как их получение разрешено только с 18 лет. При этом несовершеннолетняя спортсменка не пристегнута ремнем безопасности. Это обновление она сопроводила надписью «Каникулы!».Подписчики Алины Загитовой неоднозначно отреагировали на подобную ситуацию. Многие из их отметили, что спортсменка не имеет права нарушать закон. Такие люди считают, что опубликованное видео не добавляет олимпийской чемпионке чести и достоинства. Нашлись и те, кто встали на защиту своего кумира. Они напомнили, что согласно законодательству несовершеннолетний имеет право управлять автомобилем, если это происходит под присмотром инструктора. Они предположили, что спортсменка начала готовиться к сдаче экзамена на права заранее.Напомним, Алина Загитова совсем недавно стала чемпионом мира во время соревнований в Японии, а в прошлом году фигуристка завоевала титул олимпийской чемпионки.