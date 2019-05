Billboard опубликовал имена лучших музыкантов года

Лучшим исполнителем непосредственно по решению Billboard стал известный рэпер Дрейк, а из новых музыкантов награду получил рэпер из США Juice WRLD. Награду, как лучшая рэп-исполнительница, получила Карди Би, а в жанре R&B победил канадец The Weeknd. Дрейк также получил награду как лучший артист мужского пола, а из женщин аналогичную статуэтку вручили Ариане Гранде.Лучшей группой стали звезды из Кореи — BTS, а лучшими из рок-исполнителей стала группа Imagine Dragons. Победу за наиболее достойный альбом получил Дрейк, а в рок-номинации победил альбом “Pray For The Wicked” коллектива Panic! At This Disco.