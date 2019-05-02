Филипп Киркоров оригинально поздравил Юсифа Эйвазова с днем рождения

Оперный певец Юсиф Эйвазов празднует 42-летие, в честь чего Филипп Киркоров разместил на своей странице в сети Instagram коллаж из совместных фотографий с певцом. Король российского шоу-бизнеса считает Эйвазова своим братом-близнецом, а также отличным парнем, другом и большим артистом. Киркоров пожелал оперному исполнителю не терять “чуйку” на моду, а также развивать свой талант. Артист уверен, что пока они одеваются одинаково — FASHION-бизнес будет процветать и развиваться. При этом Киркоров признался, что ненавидит своего товарища за похудение, а также поинтересовался, каким образом это получилось.Сам Филипп Киркоров отпраздновал день рождения 30 апреля, а самым дорогим подарком стал гастрольный автобус от друга. Певец в последнее время стал предпочитать наземный транспорт.