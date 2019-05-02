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Умение определять первые симптомы инсульта могут сохранить жизнь больному

Инсульт - это болезнь, проявляющаяся внезапно, и от скорости оказания первой помощи зависит тяжесть последствий. Каждому человеку необходимо уметь определять первые симптомы и оказывать необходимую помощь до приезда бригады скорой помощи.
Умение определять первые симптомы инсульта могут сохранить жизнь больному

Инсульт – это опасная патология сосудов головного мозга. При кровоизлиянии ущемляются участки этого важнейшего органа, которые отвечают за различные функции. Есть шанс, что при своевременно оказанной помощи, больной сможет восстановить свою жизнедеятельность в полной мере. Конечно, все зависит от обширности кровоизлияния, способности к регенерации тканей, возраста больного, но это все не отменяет первостепенного значения своевременно оказанной помощи.

Необходимо внимательно следить за своим состоянием здоровья, чтобы не пропустить малейшие симптомы, которые могут указывать на приближающуюся опасность инсульта. Если человек вдруг испытывает сильную и неожиданную слабость, онемение конечностей, резкую головную боль или головокружение, онемение части лица, нарушения зрения, внезапные сложности с речью или проблемы со слухом, то это может говорить о том, что произошло кровоизлияние в мозг, которое ущемило одну или несколько его зон.

Первая помощь состоит в том, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к больному, голову рекомендуется слегка приподнять, не более чем на 30 градусов. Хорошо будет опустить ноги пострадавшего в теплую воду, что спровоцирует отток крови от верхней части тела. Обязательно необходимо вызвать скорую помощь.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:50

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