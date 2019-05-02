Ксения Бородина назвала участницу "Дома-2" Маргариту Ларченко "мармышкой"





Недавняя ссора между Аленой Савкиной и Ильей Яббаровым настолько поразила участников и телеведущих проекта "Дом-2", что ей решили посвятить целый выпуск программы "Бородина против Бузовой". Эксперты отчитали молодого отца за то, что он не присутствовал на крестинах собственного маленького сына Богдана, потому что якобы его не устроили гости. Всему причиной недавний конфликт между саратовским шансонье и семьей Дмитренко, после которого участники перестали даже общаться.Нужно отметить, что Ксения Бородина не скрывает свою неприязнь к Маргарите Ларченко, то и дело критикуя поведение проектантки, тогда как ее избранника Илью Яббарова телеведущая нередко оправдывает. Не обошлось без язвительных комментариев и в этот раз. Не выдержав критики, Илья Яббаров решил покинуть студию, а Маргарита Ларченко тут же отправилась за ним. Ксения Бородина не выдержала и назвала девушку "мармышкой", отметив, что она побежала следом за возлюбленным.