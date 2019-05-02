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Звезду "Дома-2" Ольгу Рапунцель назвали "мутантом" на фото с Ольгой Орловой

Звезда реалити-шоу "Дом-2"Ольга Рапунцель показала неудачный снимок с телеведущей проекта Ольгой Орловой. Хейтеры тут же назвали "бренд" проекта "мутантом" из-за неудачного ракурса.
Звезду "Дома-2" Ольгу Рапунцель назвали "мутантом" на фото с Ольгой Орловой

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель часто подвергается критике со стороны фанатов. Так, длинноволосую красавицу пытаются критиковать за внешность, большой размер ноги, называя "ластоногой" и даже за волосы, которые в последнее время начали выпадать. Многие сомневаются в возрасте проектантки, так как настоящую цифру она скрывает, а коллеги недавно поздравили ее в шутку с 42-летием.

Не обошли хейтеры стороной и последний снимок Ольги Рапунцель с телеведущей Ольгой Орловой. Так как звезда реалити немного выше телеведущей, на фото она кажется просто огромной. Рост телеведущей действительно маленький, а сама она худощавого телосложения, из-за чего длинноволосая красавица на фоне певицы выглядит как "мутант", подчеркнули подписчики. По снимку кажется, что рост жены Дмитрия Дмитренко не меньше 190 сантиметров, а вес - не менее 80 килограммов, хотя в действительности это не так.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:54

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