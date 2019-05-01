АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Увеличение количества случаев ожирения во всем мире беспокоит ученых
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Саша Черно призналась, что до сих пор курит

Эпатажная героиня реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно призналась, что до сих пор курит. По словам любимой супруги Иосифа Оганесяна, несколько месяцев назад она пыталась перейти на IQOS, однако эта инновационная система ей не подошла.


Саша Черно призналась, что до сих пор курит

За почти два года нахождения на скандальной телестройке «Дом-2», Саше удалось не только обзавестись семьей, но и стать популярной на всю Россию. Черно никогда не скрывала, что время от времени все-таки выполняет указания администраторов проекта, ведь именно они позволяют ей долгое время оставаться одной из самых топовых участниц шоу.

Нужно сказать, что проблемы лишнего веса Александры довольно часто обсуждают не только в Периметре, но и в социальных сетях. Впрочем, оказалось, что у Черно есть и другие недостатки, с которыми ей не удается справиться.

На днях у Саши начали интересоваться подписчики, курила ли она когда-нибудь. Известно, что Черно и Оганесян мечтают о детях, по всей видимости, именно поэтому у фанатов возник такой вопрос. Стоит отметить, что фолловеры не были готовы к тому, что девушка ответит согласием.

Саша Черно призналась, что до сих пор курит

По словам Александры, она не только когда-то курила, но и сейчас имеет эту пагубную привычку. Как утверждает Черно, не так давно она пыталась перейти на IQOS – альтернативу для курильщиков, однако эта инновационная система ей попросту «не зашла».

К слову, фанаты Черно и Оганесяна сейчас буквально накинулись на Сашу с советами. По их мнению, пока девушка действительно не захочет родить здорового ребенка, она никогда не откажется от своих привычек.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Семья Ержана Максима не собирается
Полина Гагарина опубликовала фотографию
В Сети появились первые изображения
«Царица»: Екатерина Андреева восхитила
«Дом-2»: Евгений Ромашов избил Юлию
Опубликованы первые рендеры игровой
Netflix совместно с BBC снимут
Рустам Солнцев жестоко подшутил над
Ученые обнаружили в скелетах британцев
Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина
«Я делаю все»: Тина Канделаки
Производитель краски ищет
Отметивший день рождения Филипп
Массовая драка в Москве закончилась
Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал
Саша Черно призналась, что до сих пор
Роман Капаклы до сих пор не получил
США теряют превосходство в космосе
Скончалась мать Марии Порошиной,
Ученые опровергли миф о вреде мобильных
После скандала с шоу «Голос. Дети» Алсу
Увеличение количества случаев ожирения
Хакеры взломали почту службы поддержки
Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук «утерла
Утренняя зарядка улучшает когнитивные
Специалисты составили рейтинг самых
«Дом-2»: Донцова и Купин опять
Диетологи предупредили об опасности
Звезда «Дома-2» Ольга Сударкина
Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила
Просмотреть все новости