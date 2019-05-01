Саша Черно призналась, что до сих пор курит
Эпатажная героиня реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно призналась, что до сих пор курит. По словам любимой супруги Иосифа Оганесяна, несколько месяцев назад она пыталась перейти на IQOS, однако эта инновационная система ей не подошла.
За почти два года нахождения на скандальной телестройке «Дом-2», Саше удалось не только обзавестись семьей, но и стать популярной на всю Россию. Черно никогда не скрывала, что время от времени все-таки выполняет указания администраторов проекта, ведь именно они позволяют ей долгое время оставаться одной из самых топовых участниц шоу.
Нужно сказать, что проблемы лишнего веса Александры довольно часто обсуждают не только в Периметре, но и в социальных сетях. Впрочем, оказалось, что у Черно есть и другие недостатки, с которыми ей не удается справиться.
На днях у Саши начали интересоваться подписчики, курила ли она когда-нибудь. Известно, что Черно и Оганесян мечтают о детях, по всей видимости, именно поэтому у фанатов возник такой вопрос. Стоит отметить, что фолловеры не были готовы к тому, что девушка ответит согласием.
По словам Александры, она не только когда-то курила, но и сейчас имеет эту пагубную привычку. Как утверждает Черно, не так давно она пыталась перейти на IQOS – альтернативу для курильщиков, однако эта инновационная система ей попросту «не зашла».
К слову, фанаты Черно и Оганесяна сейчас буквально накинулись на Сашу с советами. По их мнению, пока девушка действительно не захочет родить здорового ребенка, она никогда не откажется от своих привычек.
За почти два года нахождения на скандальной телестройке «Дом-2», Саше удалось не только обзавестись семьей, но и стать популярной на всю Россию. Черно никогда не скрывала, что время от времени все-таки выполняет указания администраторов проекта, ведь именно они позволяют ей долгое время оставаться одной из самых топовых участниц шоу.
Нужно сказать, что проблемы лишнего веса Александры довольно часто обсуждают не только в Периметре, но и в социальных сетях. Впрочем, оказалось, что у Черно есть и другие недостатки, с которыми ей не удается справиться.
На днях у Саши начали интересоваться подписчики, курила ли она когда-нибудь. Известно, что Черно и Оганесян мечтают о детях, по всей видимости, именно поэтому у фанатов возник такой вопрос. Стоит отметить, что фолловеры не были готовы к тому, что девушка ответит согласием.
По словам Александры, она не только когда-то курила, но и сейчас имеет эту пагубную привычку. Как утверждает Черно, не так давно она пыталась перейти на IQOS – альтернативу для курильщиков, однако эта инновационная система ей попросту «не зашла».
К слову, фанаты Черно и Оганесяна сейчас буквально накинулись на Сашу с советами. По их мнению, пока девушка действительно не захочет родить здорового ребенка, она никогда не откажется от своих привычек.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:38