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Звезда «Дома-2» Ольга Сударкина заявила, что ранее избитой Наталье Игруновой уберут пластину

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина сообщила поклонникам, что ее бывшей коллеге, а по совместительству и девушке, которой она в свое время нанесла страшные травмы, уберут пластину. По словам телезнаменитости, через полгода Наталья Игрунова перестанет быть «находкой для металлоискателей».

Звезда «Дома-2» Ольга Сударкина заявила, что ранее избитой Наталье Игруновой уберут пластину

Нужно сказать, что Сударкина запомнилась зрителям «Дома-2» не как яркая героиня одной из самых скандальных телестроек России, а как девушка, которая во всеуслышание заявляла, что сделает все для того, чтобы засадить телеведущую проекта Ксению Бородину за решетку.

Сейчас же Ольга привлекает к себе внимание другим способом. К примеру, на днях высказала свое мнение о ситуации Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и Ильи Яббарова, а также в очередной раз припомнила фанатам инцидент с Натальей Игруновой.

Напомним, что вследствие жестокой потасовки Сударкиной и Игруновой, вторая перенесла пластическую операцию, где ей в лицо установили пластину. На днях об этой потасовке опять напомнила Ольга, которая заявила, что уже устала отвечать на многочисленные комментарии, где люди переживают за Наталью.

Звезда «Дома-2» Ольга Сударкина заявила, что ранее избитой Наталье Игруновой уберут пластину

Звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что ранее избитой Наталье совсем скоро уберут пластину, а если быть точнее - через полгода.

К слову, Игрунова перенесла пластическую операцию почти шесть месяцев назад, а это значит, что совсем скоро девушка избавится от пластины.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:17

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