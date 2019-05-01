Звезда «Дома-2» Ольга Сударкина заявила, что ранее избитой Наталье Игруновой уберут пластину

Нужно сказать, что Сударкина запомнилась зрителям «Дома-2» не как яркая героиня одной из самых скандальных телестроек России, а как девушка, которая во всеуслышание заявляла, что сделает все для того, чтобы засадить телеведущую проекта Ксению Бородину за решетку.Сейчас же Ольга привлекает к себе внимание другим способом. К примеру, на днях высказала свое мнение о ситуации Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и Ильи Яббарова, а также в очередной раз припомнила фанатам инцидент с Натальей Игруновой.Напомним, что вследствие жестокой потасовки Сударкиной и Игруновой, вторая перенесла пластическую операцию, где ей в лицо установили пластину. На днях об этой потасовке опять напомнила Ольга, которая заявила, что уже устала отвечать на многочисленные комментарии, где люди переживают за Наталью.Звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что ранее избитой Наталье совсем скоро уберут пластину, а если быть точнее - через полгода.К слову, Игрунова перенесла пластическую операцию почти шесть месяцев назад, а это значит, что совсем скоро девушка избавится от пластины.