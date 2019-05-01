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Ольга Бузова пообещала отомстить Ксении Собчак

Ольга Бузова на своей странице в Instagram поспешила рассказать о своих впечатлениях от участия в авторской программе Ксении Собчак. Телеведущая призналась, что затаила на коллегу по шоу "Дом-2" обиду и обязательно когда-нибудь отомстит.
Ольга Бузова пообещала отомстить Ксении Собчак

Ольга Бузова рассказала, что ей понравилось участие в программе "Осторожно, Собчак!", ведь экс-участницы проекта "Дом-2" провели вместе 15 часов, при этом рассказав друг другу самые сокровенные тайны. Однако после выхода передачи в эфир поющей телеведущей не понравилась та нарезка, которую сделала из съемочного материала Ксения Собчак.

Ольга Бузова отметила, что она рассказала все, что у нее было на душе, однако многое осталось за кадром. Телеведущая пообещала, что отомстит коллеге за обиду, когда ей представится удобный случай, ведь Ксения Собчак также открыла ей немало тайн. Собчак же, в свою очередь, ответила звезде "Дома-2", что обязательно опубликует все 15 часов съемочного процесса, как только Ольга Бузова получит звание заслуженного артиста.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:27

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