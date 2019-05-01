Майя Донцова не верит в измены Алексея Купина после теста на детекторе лжи

После оглашения специалистом результатов проверки пары Алексея Купина и Майи Донцовой на детекторе лжи, проектант промолчал в отличие от своей избранницы. Невеста тут же вступилась за участника проекта "Дом-2", заявив, что она не верит в его измены.По мнению Майи Донцовой, Алексей Купин просто сильно волновался, а потому детектор показал, что он противодействовал проверке.Майя Донцова добавила, что Алексей Купин просто физически не мог осуществить измену, так как пара практически все время проводит вместе. Молодой человек результаты проверки так и не прокомментировал.