АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
История, традиции и современность 1 мая: Россия отмечает Праздник Весны и Труда
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Майя Донцова не верит в измены Алексея Купина после теста на детекторе лжи

Майя Донцова после объявления о втором этапе конкурса "Свадьба на миллион" заявила, что не верит в измены своего избранника - участника проекта "Дом-2" Алексея Купина. По мнению девушки, возлюбленный просто волновался во время теста на детекторе лжи.

Майя Донцова не верит в измены Алексея Купина после теста на детекторе лжи

После оглашения специалистом результатов проверки пары Алексея Купина и Майи Донцовой на детекторе лжи, проектант промолчал в отличие от своей избранницы. Невеста тут же вступилась за участника проекта "Дом-2", заявив, что она не верит в его измены.

По мнению Майи Донцовой, Алексей Купин просто сильно волновался, а потому детектор показал, что он противодействовал проверке.

Майя Донцова добавила, что Алексей Купин просто физически не мог осуществить измену, так как пара практически все время проводит вместе. Молодой человек результаты проверки так и не прокомментировал.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила
Ксения Бородина опубликовала пост с
Двухлетняя дочь Полины Гагариной и
Звезда "Дома-2" Роман Капаклы лишился
Майя Донцова не верит в измены Алексея
В США при стрельбе в университете
Ольга Бузова пообещала отомстить Ксении
Москва проведет электронные торги для
Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь упрекнули
Надежда Бабкина купила обувь на всё лето
Ученые обнаружили кольца вокруг
Жанна Бадоева на съемках во Вьетнаме
Ученые: «Встречи с Богом» положительно
Диана Гурцкая, комментируя скандал
Разработанный в СССР после войны
Эмили Ратаковски опубликовала
История, традиции и современность 1
Максим Галкин научил фанатов правильно
Xiaomi планирует улучшить экраны Mi 8 и
Ученые изучили механизм влияния запахов
Автоэксперт уверен в популярности среди
На фотографиях Марса заметили древний
Компания Vivo представила новый
Ученые назвали сливу идеальным фруктом
Тюнеры представили внедорожную версию
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев «разнес»
Ясновидящая: Армен Джигарханян
В Томской области в ДТП погибли три
Дочь Оли Рапунцель и Димы Дмитренко
Кристина Орбакайте оригинально
Просмотреть все новости