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На фотографиях Марса заметили древний кинжал

Скотт Уоринг, известный тайваньский уфолог, заметил на фотографиях поверхности Марса загадочный предмет, напоминающий старинный кинжал. Исследователь связывает находку с древними цивилизациями, якобы обитавшими на Красной планете задолго до уничтожения их зловещей Нибиру.
На фотографиях Марса заметили древний кинжал

На своем YouTube-канале Уоринг опубликовал видео, где представил фото поверхности Марса, полученные зондом Curiosity. На снимках среди обычных для местности пейзажей со скалами и камнями выделяется странный предмет, похожий на холодное оружие. По мнению исследователя, он напоминает древнегреческий меч ксифос. Уфолог заметил на кинжале с изогнутым лезвием следы коррозии, поэтому предположил, что он изготовлен из металла.

Как отметил Уоринг, ему удалось обнаружить на различных снимках Марса примерно пять видов оружия. Теперь его «коллекция» пополнилась новым экземпляром. Наличие на Красной планете предметов подобного рода может свидетельствовать о существовании на ней в далекие времена цивилизаций. Уфолог не исключает, что жителей Марса уничтожили в рукопашном бою с применением мечей и кинжалов воинственные ануннаки, прибывшие с Нибиру.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:08

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