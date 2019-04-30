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Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев «разнес» певицу Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев «разнес» известнейшую российскую исполнительницу Алсу после скандала на музыкальном телепроекте «Голос. Дети». По мнению шоумена, на карьере певицы «можно поставить крест».

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев «разнес» певицу Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»

Ни для кого не является секретом, что скандал, возникнувший на днях в социальных сетях после объявления итогов голосования на шоу «Голос. Дети», продолжают активно обсуждать в Интернете. Сейчас, как известно, Первый канал проводит внутренний контроль, пытаясь определить, заслужено ли наследница певицы Алсу одержала победу в проекте.

Считанные часы назад эту ситуацию решил прокомментировать бывший участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев, который записал ролик, где сообщил, что на карьере российской исполнительницы «можно поставить крест», даже если обнаружится, что ее дочь Микелла выиграла шоу честно.

«..Алсу неуспешна, как певица!.. Даже если и выяснится, что эти звонки были настоящими.. все! История Алсу как певицы окончена!..» - заявил шоумен.


Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев «разнес» певицу Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»

По словам Солнцева, он очень обрадуется, если узнает, что карьере Алсу пришел конец. Оказывается, что Рустам просто убежден в том, что исполнительница стала популярной только благодаря своему богатому родителю.

Нужно сказать, что не оставил Солнцев без внимания и тех знаменитостей, которые вовсю поддерживают семью Алсу. Рустам отметил, что такие звезды лишь оказывают артистке «медвежью услугу», за которую им никто не скажет «спасибо».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:19

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