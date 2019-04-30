Дайвер рассказал, как ему удалось выжить на 100-метровой глубине без кислорода
Дайвер Крис Лемонс рассказал, как ему удалось выжить на 100-метровой глубине без воздуха. На основе слов водолаза британская киностудия Dogwoof сняла документальный фильм.
В сюжете фильма повествуется о дайвере, который в 2012 году вошел в состав бригады для ремонта трубопроводов подводного коллектора неподалеку от нефтяной скважины Хантингтон, находящейся близ Абердина в Шотландии. Инцидент произошел 18 сентября того же года, когда на корабле Bibby Topaz, дрейфовавшем на поверхности и обеспечивающем дайверов кислородом и теплой водой для обогрева костюмов, вышла из строя система динамического позиционирования, в результате чего судно начало перемещаться.
По этой причине водолазам было дано указание быстро вернуться в колокол, на котором и совершалось погружение, однако у Лемонса оборвался шланг с кислородом, оставив его с запасным баллоном на спине. Опытный дайвер принял решение спокойно опуститься на дно и не паниковать, чтобы не тратить запасы кислорода, рассчитывая на скорейшую помощь коллег.
Спустя пол часа его подняли со дна, однако он находился без сознания и не подавал признаков жизни. Один из драйверов принялся делать ему искусственное дыхание, хотя другие члены команды осознавали, что шансов вернуть его к жизни почти нет. К удивлению, усилия не остались напрасными и Лемонс пришел в себя.
Примечательно, что он пробыл на глубине почти 100 метров без кислорода в течение 30 минут, однако его организм не прекратил работать. Предположительно, на такой исход повлияло резкое снижение температуры тела, так как вместе со шлангом с кислородом дайвер оборвал и шланг с теплой водой для подогрева костюма. Стоит отметить, что данный инцидент послужил поводом для введения некоторых изменений в организацию подводных операций. Так, водолазам предоставляется аварийный бак на спине, кислорода в котором будет достаточно для 40 минут, а сами шланги имеют разную расцветку, которая помогает водолазам разглядеть и различать их по водой, сообщается в материале издания «ПолитРоссия».
В сюжете фильма повествуется о дайвере, который в 2012 году вошел в состав бригады для ремонта трубопроводов подводного коллектора неподалеку от нефтяной скважины Хантингтон, находящейся близ Абердина в Шотландии. Инцидент произошел 18 сентября того же года, когда на корабле Bibby Topaz, дрейфовавшем на поверхности и обеспечивающем дайверов кислородом и теплой водой для обогрева костюмов, вышла из строя система динамического позиционирования, в результате чего судно начало перемещаться.
По этой причине водолазам было дано указание быстро вернуться в колокол, на котором и совершалось погружение, однако у Лемонса оборвался шланг с кислородом, оставив его с запасным баллоном на спине. Опытный дайвер принял решение спокойно опуститься на дно и не паниковать, чтобы не тратить запасы кислорода, рассчитывая на скорейшую помощь коллег.
Спустя пол часа его подняли со дна, однако он находился без сознания и не подавал признаков жизни. Один из драйверов принялся делать ему искусственное дыхание, хотя другие члены команды осознавали, что шансов вернуть его к жизни почти нет. К удивлению, усилия не остались напрасными и Лемонс пришел в себя.
Примечательно, что он пробыл на глубине почти 100 метров без кислорода в течение 30 минут, однако его организм не прекратил работать. Предположительно, на такой исход повлияло резкое снижение температуры тела, так как вместе со шлангом с кислородом дайвер оборвал и шланг с теплой водой для подогрева костюма. Стоит отметить, что данный инцидент послужил поводом для введения некоторых изменений в организацию подводных операций. Так, водолазам предоставляется аварийный бак на спине, кислорода в котором будет достаточно для 40 минут, а сами шланги имеют разную расцветку, которая помогает водолазам разглядеть и различать их по водой, сообщается в материале издания «ПолитРоссия».
В мире
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:57