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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась в Instagram фото в очень коротких шортах

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала в личном микроблоге неожиданную фотографию. На снимке блондинка запечатлена в очень коротких шортах, которые в пух и прах раскритиковали пользователи Сети.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась в Instagram фото в очень коротких шортах

Не секрет, что не так давно Дарья перенесла операцию по подтяжке лица. Сейчас звезда «Дома-2» уже вернулась к своим детям и мужу в Турцию, куда к ним как раз прилетела родительница Сергея.

Считанные часы назад Пынзарь опубликовала у себя на странице в Instagram свежий кадр, который многим ее подписчикам показался очень откровенным. Дело в том, что на публикации Дарья запечатлена спиной. Впрочем, не этот момент не понравился фолловерам, а то, в чем одета мать двоих маленьких мальчиков.

«Солнышка вам в ленту.. такая жарааааа..» - подписала снимок в коротких шортах звезда «Дома-2».


Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась в Instagram фото в очень коротких шортах

По мнению интернет-пользователей, Дарья не должна в таком виде ходить перед своими детьми, а особенно перед свекровью. Некоторые подписчики даже поспешили посоветовать бывшей участнице реалити-шоу срочно пересмотреть наряды, в которых она появляется перед мамой своего мужа, ведь женщине явно это может не понравиться.

«Даша, а почему ты в таком виде перед мамой Сергея ходишь? Ты не задумывалась о том, что ей это может не понравиться?», «Фигурка конечно хорошая, но в настолько коротких шортах ходить перед свекровью..Кошмар!» - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:16

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