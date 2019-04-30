Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась в Instagram фото в очень коротких шортах

«Солнышка вам в ленту.. такая жарааааа..» - подписала снимок в коротких шортах звезда «Дома-2».

«Даша, а почему ты в таком виде перед мамой Сергея ходишь? Ты не задумывалась о том, что ей это может не понравиться?», «Фигурка конечно хорошая, но в настолько коротких шортах ходить перед свекровью..Кошмар!» - продолжают писать в Сети.



