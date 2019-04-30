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Инга Оболдина считает причиной краха своего первого брака отсутствие детей

Инга Оболдина в студии «Судьбы человека» назвала причину развода с первым мужем Гарольдом Стрелковым. Актриса уверена, их семейная жизнь с режиссером дала трещину из-за отсутствия детей.
Инга Оболдина считает причиной краха своего первого брака отсутствие детей

Оболдина называет отношения со Стрелковым браком однокурсников, напоминавшим совместный туристический поход, который непременно должен завершиться. Каждый из супругов достиг своих целей, они поставили ряд спектаклей и однажды осознали, что не готовы оставаться вместе, тем более, детей у них не было. Знаменитость призналась, будучи замужем за режиссером, она «молниеносно» влюбилась в Виталия Салтыкова. Уже после развода с мужем Оболдина получила от коллеги предложение вместе поехать в Иерусалим, и оттуда они вернулись как пара.

Звезда фильма «Мама-детектив» никогда не страдала от одиночества, так как ее завершающиеся отношения плавно и безболезненно перешли в новые. Стрелков, как и Оболдина, обрел счастье с другим человеком. Экс-супруги, которым за 16 лет совместной жизни не удалось стать родителями, с новыми половинками реализовали себя в этом качестве. Актриса уверена, так распорядилась судьба, и грустить о распавшемся браке не за чем.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:06

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