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В Центробанке пояснили рост цен в России

В Центробанке пояснили рост цен, который наблюдается в разных торговых точках России. По данным регулятора, граждане увидели изменения в ценниках вследствие неверного восприятия понятия «инфляция».
В Центробанке пояснили рост цен в России

Сделать такой вывод представителям ЦБ позволили проведенные аналитические исследования, которые изучили инфляционные ожидания граждан и их потребительские настроения. На некоторый рост ожиданий, отмечавшийся на фоне снижения в феврале, в марте повлияло восприятие уровня цен, но не их реальные изменения. В частности, 30% россиян заявили, что заметили в истекший период заметный рост цен на бензин, однако они не меняются с прошлого лета. По версии издания «Коммерсант», которое ссылается на данные мониторинга Банка России, подобное могло произойти вследствие смещения пиков предновогодних доходов с декабря на ноябрь. Иными словами, россияне заметили рост цен только после того, как у них закончились резервные запасы.

Исследование Центробанка и выводы экспертов несколько озадачили граждан своей парадоксальностью. В социальных сетях люди интересуются, с чем тогда связано восприятие цен, если это не инфляция. Пользователи задаются риторическим вопросом, мол, получается, что цены не растут, а покупателям так только кажется.

К слову, согласно ранее озвученным прогнозам, пик годовой инфляции в 5,5% должен был прийтись на начало весны. Эльвира Набиулина пояснила, что средние показатели оказались несколько выше, чем предполагалось. Впрочем, согласно данным Минэкономразвия, с апреля темпы инфляции начнут падать, и концу года показатель станет ниже на 1,2%.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:41

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