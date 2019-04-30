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Названы помогающие наращивать мышцы продукты

Наращивание мышечной массы является трудоемким процессом, требующим не только физической нагрузки, но и правильного рациона. Эксперты составили ТОП-10 полезных продуктов, помогающих добиться значимых результатов в формировании рельефного тела.
Названы помогающие наращивать мышцы продукты

Человек, ежедневно занимающийся спортом, должен обеспечить насыщение организма макро- и микроэлементами, в достаточном количестве жирами, белками и углеводами. Эксперты советуют включить в рацион овощи, цельнозерновые продукты, фрукты, бобовые. Данная пища обогащает организм полезными «сложными» углеводами.

Суточную норму протеина обеспечат мясо, молочные и морепродукты, рыба, соя и ее производные. Незаменимыми в процессе формирования рельефного тела являются куриная грудка, приготовленная на гриле, и яйца – кладезь белков, витаминов и полезных жиров. Белками богат и тунец, в нем содержится много омега-3 кислот.

Желающим нарастить мышечную массу следует употреблять коричневый рис, насыщенный клетчаткой, овес с множеством необходимых организму макроэлементов. В рационе должны быть орехи, злаки и различные семена (кунжут, лен) и бананы, участвующие в формировании тканей мышц.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:25

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