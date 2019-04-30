Названы помогающие наращивать мышцы продукты





Человек, ежедневно занимающийся спортом, должен обеспечить насыщение организма макро- и микроэлементами, в достаточном количестве жирами, белками и углеводами. Эксперты советуют включить в рацион овощи, цельнозерновые продукты, фрукты, бобовые. Данная пища обогащает организм полезными «сложными» углеводами.Суточную норму протеина обеспечат мясо, молочные и морепродукты, рыба, соя и ее производные. Незаменимыми в процессе формирования рельефного тела являются куриная грудка, приготовленная на гриле, и яйца – кладезь белков, витаминов и полезных жиров. Белками богат и тунец, в нем содержится много омега-3 кислот.Желающим нарастить мышечную массу следует употреблять коричневый рис, насыщенный клетчаткой, овес с множеством необходимых организму макроэлементов. В рационе должны быть орехи, злаки и различные семена (кунжут, лен) и бананы, участвующие в формировании тканей мышц.