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Саша Черно сообщила, что Рита Ларченко уехала в Мурманск за оберегом для нее

Возлюбленная Иосифа Оганесяна – Александра Черно призналась подписчикам, что отправила Маргариту Ларченко в Мурманск к «бабке ежке». По словам эпатажной участницы реалити-шоу «Дом-2», невеста Ильи Яббарова должна привести ей оберег.

Саша Черно сообщила, что Рита Ларченко уехала в Мурманск за оберегом для нее

Не секрет, что даже штамп в паспорте не смог наладить отношения между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно. Практически каждый день супруги спорят и предъявляют друг другу взаимные претензии. Однако совсем скоро все должно измениться. Во всяком случае, в этом убеждена Рита Ларченко.

На днях Александра опубликовала у себя на странице в Instagram свежий Stories, в котором сообщила фанатам, что Маргарита улетела в свой родной город, где некая «бабка ежка» подготовила для нее специальный оберег. Стоит отметить, что до этого Ларченко не единожды рассказывала в Периметре о том, что ее родительница профессионально изучает мистику и умеет правильно делать заговоренные куклы.

Саша Черно сообщила, что Рита Ларченко уехала в Мурманск за оберегом для нее

По словам Риты, эти куклы обладают определенной силой, которая помогает не только наладить отношения в семье, но и привлечь деньги, а также избавить от «ненужных людей» рядом.

Выяснилось, что к колдовству решила прибегнуть и Черно. По всей видимости, Саша окончательно разочаровалась в Иосифе и хочет при помощи волшебства как-то повлиять на возлюбленного. Впрочем, девушка все еще сомневается, следует ли ей принимать оберег от матери Ларченко или все-таки нет. Оказывается, что этим «ненужным» человеком может оказаться и Иосиф.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:22

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