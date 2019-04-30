Саша Черно сообщила, что Рита Ларченко уехала в Мурманск за оберегом для нее
Возлюбленная Иосифа Оганесяна – Александра Черно призналась подписчикам, что отправила Маргариту Ларченко в Мурманск к «бабке ежке». По словам эпатажной участницы реалити-шоу «Дом-2», невеста Ильи Яббарова должна привести ей оберег.
Не секрет, что даже штамп в паспорте не смог наладить отношения между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно. Практически каждый день супруги спорят и предъявляют друг другу взаимные претензии. Однако совсем скоро все должно измениться. Во всяком случае, в этом убеждена Рита Ларченко.
На днях Александра опубликовала у себя на странице в Instagram свежий Stories, в котором сообщила фанатам, что Маргарита улетела в свой родной город, где некая «бабка ежка» подготовила для нее специальный оберег. Стоит отметить, что до этого Ларченко не единожды рассказывала в Периметре о том, что ее родительница профессионально изучает мистику и умеет правильно делать заговоренные куклы.
По словам Риты, эти куклы обладают определенной силой, которая помогает не только наладить отношения в семье, но и привлечь деньги, а также избавить от «ненужных людей» рядом.
Выяснилось, что к колдовству решила прибегнуть и Черно. По всей видимости, Саша окончательно разочаровалась в Иосифе и хочет при помощи волшебства как-то повлиять на возлюбленного. Впрочем, девушка все еще сомневается, следует ли ей принимать оберег от матери Ларченко или все-таки нет. Оказывается, что этим «ненужным» человеком может оказаться и Иосиф.
Не секрет, что даже штамп в паспорте не смог наладить отношения между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно. Практически каждый день супруги спорят и предъявляют друг другу взаимные претензии. Однако совсем скоро все должно измениться. Во всяком случае, в этом убеждена Рита Ларченко.
На днях Александра опубликовала у себя на странице в Instagram свежий Stories, в котором сообщила фанатам, что Маргарита улетела в свой родной город, где некая «бабка ежка» подготовила для нее специальный оберег. Стоит отметить, что до этого Ларченко не единожды рассказывала в Периметре о том, что ее родительница профессионально изучает мистику и умеет правильно делать заговоренные куклы.
По словам Риты, эти куклы обладают определенной силой, которая помогает не только наладить отношения в семье, но и привлечь деньги, а также избавить от «ненужных людей» рядом.
Выяснилось, что к колдовству решила прибегнуть и Черно. По всей видимости, Саша окончательно разочаровалась в Иосифе и хочет при помощи волшебства как-то повлиять на возлюбленного. Впрочем, девушка все еще сомневается, следует ли ей принимать оберег от матери Ларченко или все-таки нет. Оказывается, что этим «ненужным» человеком может оказаться и Иосиф.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:22