«Тело ненавидело меня»: Певица Пинк рассказала о нескольких выкидышах

Откровенное интервью появилось на страницах издания USA Today. В нем Пинк рассказала о нескольких выкидышах и о проблеме, которая только усиливалась после каждой неудачи. По словам звезды, она столкнулась с неприятием собственного тела, об этом она попыталась рассказать в своем новом альбоме Hurts 2B Human. Звезда отметила, что всегда важно говорить о той боли, которую испытываешь, поэтому начала писать песни. Таким образом, она пытается заглушить свою боль. Певица отметила, что у нее всегда было сильное и гимнастическое тело, забеременев в 17 лет, она хотела родить этого ребенка, а после случившегося несчастья почувствовала от своего собственного организма сильную ненависть.Певице Пинк 39 лет. Популярность пришла к ней в начале 2000 после выхода альбома Can't Take Me Home. Знаменитость счастлива в браке с гонщиком Кэри Хартом, с которым познакомилась в 2001 году. Пара воспитывает двоих наследников, 7-летнюю дочь и 2-летнего сына.