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«Тело ненавидело меня»: Певица Пинк рассказала о нескольких выкидышах

Знаменитая американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, призналась, что за свою жизнь пережила несколько выкидышей. Первый случился, когда ей было всего 17 лет, с тех пор будущей знаменитости казалось, что тело ненавидело ее.
«Тело ненавидело меня»: Певица Пинк рассказала о нескольких выкидышах

Откровенное интервью появилось на страницах издания USA Today. В нем Пинк рассказала о нескольких выкидышах и о проблеме, которая только усиливалась после каждой неудачи. По словам звезды, она столкнулась с неприятием собственного тела, об этом она попыталась рассказать в своем новом альбоме Hurts 2B Human. Звезда отметила, что всегда важно говорить о той боли, которую испытываешь, поэтому начала писать песни. Таким образом, она пытается заглушить свою боль. Певица отметила, что у нее всегда было сильное и гимнастическое тело, забеременев в 17 лет, она хотела родить этого ребенка, а после случившегося несчастья почувствовала от своего собственного организма сильную ненависть.
«Тело ненавидело меня»: Певица Пинк рассказала о нескольких выкидышах

Певице Пинк 39 лет. Популярность пришла к ней в начале 2000 после выхода альбома Can't Take Me Home. Знаменитость счастлива в браке с гонщиком Кэри Хартом, с которым познакомилась в 2001 году. Пара воспитывает двоих наследников, 7-летнюю дочь и 2-летнего сына.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:42

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