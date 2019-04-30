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Стас Костюшкин признался в любви Филиппу Киркорову в его день рождения

Стас Костюшкин поздравил своего «хорошего друга» Филиппа Киркорова с днем рождения, обнародовав в Instagram-профиле фото, где он запечатлен в обнимку с именинником. Поклонники пошутили, что слова артиста о любви к коллеге спровоцируют разговоры об его ориентации.
Стас Костюшкин признался в любви Филиппу Киркорову в его день рождения

Как отметил автор поста, он нашел всего одну фотографию с Киркоровым, где выражены его чувства к «этому прекрасному человеку». Публике сегодняшний именинник известен как король сцены и талантливый артист, а Костюшкин знает его как добрую, отзывчивую и очень простую, никогда не зазнающуюся личность. Певец поздравил коллегу с днем рождения и добавил, что гордится дружбой с ним.

Теплые пожелание адресовали Киркорову и подписчики аккаунта Костюшкина. Некоторые поклонники пошутили, что основатель «A-Dessa» зря выставил фото, где запечатлен в обнимку с коллегой. Снимок, как и признания в любви, может спровоцировать разговоры об ориентации двух артистов. «Все, сейчас начнется!» - написали фолловеры.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:54

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