Стас Костюшкин признался в любви Филиппу Киркорову в его день рождения

Как отметил автор поста, он нашел всего одну фотографию с Киркоровым, где выражены его чувства к «этому прекрасному человеку». Публике сегодняшний именинник известен как король сцены и талантливый артист, а Костюшкин знает его как добрую, отзывчивую и очень простую, никогда не зазнающуюся личность. Певец поздравил коллегу с днем рождения и добавил, что гордится дружбой с ним.Теплые пожелание адресовали Киркорову и подписчики аккаунта Костюшкина. Некоторые поклонники пошутили, что основатель «A-Dessa» зря выставил фото, где запечатлен в обнимку с коллегой. Снимок, как и признания в любви, может спровоцировать разговоры об ориентации двух артистов. «Все, сейчас начнется!» - написали фолловеры.