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Олег Газманов с супругой в новой фотосессии примеряли на себя молодежный образ

Супруга Олега Газманова Марина опубликовала на странице в Instagram снимки из новой фотосессии. На кадрах возлюбленные примеряли на себя молодежный образ.

Олег Газманов с супругой в новой фотосессии примеряли на себя молодежный образ

Супруга Олега Газманова часто делает различные публикации в социальных сетях. Марина Газманова любит общаться с поклонниками и держит их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Недавно она показала подписчикам в Instagram кадры из новой фотосессии. На снимках запечатлены Олег и Марина Газмановы, а также их любимый пес. Пара выбрала для съемки молодежный образ, певец надел белую футболку, черную кожаную куртку и джинсы, его возлюбленная предпочла темную рубашку и узкие джинсы.

Олег Газманов с супругой в новой фотосессии примеряли на себя молодежный образ

В комментарии Марина Газманова поделилась радостной новостью с фанатами. Она рассказала, что их пес поправился, а также добавила, что этот период был очень тяжелый для их семьи, поскольку они сильно любят свою собаку. Подписчики начали поздравлять звездную пару с выздоровлением их любимчика. Всего за несколько десятков минут пост набрал большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:44

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