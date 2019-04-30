Олег Газманов с супругой в новой фотосессии примеряли на себя молодежный образ

Супруга Олега Газманова часто делает различные публикации в социальных сетях. Марина Газманова любит общаться с поклонниками и держит их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Недавно она показала подписчикам в Instagram кадры из новой фотосессии. На снимках запечатлены Олег и Марина Газмановы, а также их любимый пес. Пара выбрала для съемки молодежный образ, певец надел белую футболку, черную кожаную куртку и джинсы, его возлюбленная предпочла темную рубашку и узкие джинсы.В комментарии Марина Газманова поделилась радостной новостью с фанатами. Она рассказала, что их пес поправился, а также добавила, что этот период был очень тяжелый для их семьи, поскольку они сильно любят свою собаку. Подписчики начали поздравлять звездную пару с выздоровлением их любимчика. Всего за несколько десятков минут пост набрал большое количество лайков.