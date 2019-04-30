Зевота сигнализирует о серьёзных нарушениях в организме





Представитель Университета Борнмута рассказал, что зевота наряду с болью в груди, частым дыханием и тошнотой может являться признаком болезней сердца. В таком случае причиной проявления рефлекса служит пониженное артериальное давление и аритмия. Зевота в комплексе с онемением конечностей, покалываниями в теле, падением зрения и нарушением координации, указывает на рассеянный склероз.Зевательный рефлекс может говорить о хронической усталости. Возникает это состояние из-за повышения содержания кортизола в крови и проявляется нарушением сердечного ритма, болями в грудной клетке и голове и частым дыханием. Заболевания печени тоже могут сопровождаться хронической зевотой, что чаще всего обусловлено гормональными нарушениями.В конце доктор Томпсон отметил, что часто зевают люди, пережившие инсульт. Медики объясняют, что перед приступом повышается температура тела и, в частности, головного мозга, поэтому организм пытается её стабилизировать.