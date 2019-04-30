Зевота сигнализирует о серьёзных нарушениях в организме
Зевота может быть сигналом о серьёзных проблемах со здоровьем. Британский врач Симон Томпсон назвал пять таких признаков.
Представитель Университета Борнмута рассказал, что зевота наряду с болью в груди, частым дыханием и тошнотой может являться признаком болезней сердца. В таком случае причиной проявления рефлекса служит пониженное артериальное давление и аритмия. Зевота в комплексе с онемением конечностей, покалываниями в теле, падением зрения и нарушением координации, указывает на рассеянный склероз.
Зевательный рефлекс может говорить о хронической усталости. Возникает это состояние из-за повышения содержания кортизола в крови и проявляется нарушением сердечного ритма, болями в грудной клетке и голове и частым дыханием. Заболевания печени тоже могут сопровождаться хронической зевотой, что чаще всего обусловлено гормональными нарушениями.
В конце доктор Томпсон отметил, что часто зевают люди, пережившие инсульт. Медики объясняют, что перед приступом повышается температура тела и, в частности, головного мозга, поэтому организм пытается её стабилизировать.
Представитель Университета Борнмута рассказал, что зевота наряду с болью в груди, частым дыханием и тошнотой может являться признаком болезней сердца. В таком случае причиной проявления рефлекса служит пониженное артериальное давление и аритмия. Зевота в комплексе с онемением конечностей, покалываниями в теле, падением зрения и нарушением координации, указывает на рассеянный склероз.
Зевательный рефлекс может говорить о хронической усталости. Возникает это состояние из-за повышения содержания кортизола в крови и проявляется нарушением сердечного ритма, болями в грудной клетке и голове и частым дыханием. Заболевания печени тоже могут сопровождаться хронической зевотой, что чаще всего обусловлено гормональными нарушениями.
В конце доктор Томпсон отметил, что часто зевают люди, пережившие инсульт. Медики объясняют, что перед приступом повышается температура тела и, в частности, головного мозга, поэтому организм пытается её стабилизировать.
Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 09:18