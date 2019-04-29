Ученые: Поврежденное сердце проводит электроимпульсы благодаря самоорганизации клеток





Научные сотрудники МФТИ ранее вырастили искусственное сердце, принудив его клетки соединиться и биться в унисон. Спустя время они разработали отдельный вид клеток, назвав его «сердцем в пробирке», которое позволяет оперативно оценить безопасность медицинских препаратов и понять возможные сбои в его работе. Именно эту технологию и разные компьютерные модели ученые применили для раскрытия одной из ведущих задач огромной функциональности электросигналов внутри сердечных тканей.Участвовавшие в исследовании представители Гентского университета вместе с коллегами из РФ выяснили, что сердечная ткань может полностью лишиться возможности проводить сигналы, если численность помогающих восстанавливаться в ухудшении работы мышцы клеток фибробластов в ней составила 40%. Последующая работа показала обратное - импульсы распространялись и тогда, когда объем такой соединительной ткани равнялся почти 75%.Новый этап исследования продемонстрировал, что электроволны умеют продвигаться и в заметно поврежденной сердечной ткани из-за того, что ее проводящие элементы меняют собственную форму и действуют так, что в итоге объединяются с рядом находящимися элементами. Так появляется сеть, передающая сигналы на длинные дистанции. Теперь ученые собираются выяснить, как возникает сердечная аритмия и намерены найти методы для избавления от нее с применением лекарств, стимулирующих работу этой сети.