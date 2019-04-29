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Компания Samsung запатентовала инновационный смартфон с тремя экранами

Южнокорейский бренд Samsung недавно запатентовал инновационный смартфон с тремя экранами. Дисплеи на новом устройстве будут расположены на верхней панели, с тыльной и передней стороны корпуса.

Компания Samsung запатентовала инновационный смартфон с тремя экранами

Эксперты предполагают, что основная камера нового гаджета от Samsung будет располагаться прямо в экране и её можно использовать для селфи. Вероятно, смартфон даст новые возможности, к примеру, фотограф и люди смогут видеть одно и то же, что позволит проводить двухсторонний контроль при съёмке и повысить качество сделанных снимков или видео.

Также в патенте указана новая функция ожидаемого смартфона от Samsung – перевод разговорной речи. То есть, можно беседовать с иностранцем не зная языка, гаджет будет автоматически переводить речь, выводя результат на дисплей. При этом ответ он сможет интегрировать в звуковой форме.

Верхний дисплей, вероятно, послужит для отображения пропущенных звонков, сообщений, часов и других уведомлений. Смахнув нужное на передний экран можно открыть необходимое приложение, предполагают эксперты.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:00

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