Компания Samsung запатентовала инновационный смартфон с тремя экранами
Южнокорейский бренд Samsung недавно запатентовал инновационный смартфон с тремя экранами. Дисплеи на новом устройстве будут расположены на верхней панели, с тыльной и передней стороны корпуса.
Эксперты предполагают, что основная камера нового гаджета от Samsung будет располагаться прямо в экране и её можно использовать для селфи. Вероятно, смартфон даст новые возможности, к примеру, фотограф и люди смогут видеть одно и то же, что позволит проводить двухсторонний контроль при съёмке и повысить качество сделанных снимков или видео.
Также в патенте указана новая функция ожидаемого смартфона от Samsung – перевод разговорной речи. То есть, можно беседовать с иностранцем не зная языка, гаджет будет автоматически переводить речь, выводя результат на дисплей. При этом ответ он сможет интегрировать в звуковой форме.
Верхний дисплей, вероятно, послужит для отображения пропущенных звонков, сообщений, часов и других уведомлений. Смахнув нужное на передний экран можно открыть необходимое приложение, предполагают эксперты.
Эксперты предполагают, что основная камера нового гаджета от Samsung будет располагаться прямо в экране и её можно использовать для селфи. Вероятно, смартфон даст новые возможности, к примеру, фотограф и люди смогут видеть одно и то же, что позволит проводить двухсторонний контроль при съёмке и повысить качество сделанных снимков или видео.
Также в патенте указана новая функция ожидаемого смартфона от Samsung – перевод разговорной речи. То есть, можно беседовать с иностранцем не зная языка, гаджет будет автоматически переводить речь, выводя результат на дисплей. При этом ответ он сможет интегрировать в звуковой форме.
Верхний дисплей, вероятно, послужит для отображения пропущенных звонков, сообщений, часов и других уведомлений. Смахнув нужное на передний экран можно открыть необходимое приложение, предполагают эксперты.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:00