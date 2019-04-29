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Ксения Собчак вспомнила, как сидела на коленях у нынешнего президента Украины

Бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак вспомнила, как в свое время сидела на коленях у нынешнего президента Украины. Телезнаменитость не только поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах 2019, но и опубликовала в личном микроблоге комичную видеозапись.

Ксения Собчак вспомнила, как сидела на коленях у нынешнего президента Украины

Считанные часы назад на странице Собчак в Instagram появился ролик, который за несколько минут распространился по всем социальным сетям. Дело в том, что на видео Ксения запечатлена в компании новоизбранного президента Украины, у которого она сидит на руках.

Меньше чем за сутки свежая запись Собчак набрала почти 1,5 миллиона просмотров, а под видео интернет-пользователи продолжают оставлять тысячи комментариев.

Одной из первых ролик Ксении прокомментировала прославленная российская актриса и телеведущая Рената Литвинова, однако главный герой записи по-прежнему никак не отреагировал на публикацию своей коллеги. Напомним, что в прошлом году Собчак тоже баллотировалась в президенты России, однако за ее кандидатуру отдали всего 1,68% голосов.

Ксения Собчак вспомнила, как сидела на коленях у нынешнего президента Украины

К слову, некоторые фолловеры отметили, что если бы Ксения в прошлом году все-таки одержала победу на выборах, видео было куда бы интересней.

«Если бы Ксюха выиграла у нас на президентских выборах, то видео было бы еще интереснее... президент России залез верхом на президента Украины», - написала одна из подписчиц Собчак под записью.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:10

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