Юлия Савичева выступила против брачного договора

Юлия Савичева и Александр Аршинов знакомы более 15 лет. Около 5 лет назад пара официально оформила свои отношения. В студии ток-шоу «Тема» Юлия Савичева рассказала, что за это время ее не посещали мысли о заключении брачного договора. Исполнительница знает, что в жизни бывают разные ситуации и от развода нельзя быть застрахованным, но, уверена знаменитость, совершенно неправильно думать о расторжении брака до или же во время замужества.Певице кажется ужасным, когда мужчина и женщина, которые недавно поклялись друг другу в вечной любви, идут составлять документы по разделу имущества. Также знаменитость заявила, что не хотела бы оказаться в подобной ситуации и даже не представляет себе, что ее возлюбленный мог предложить подобное.