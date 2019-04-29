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Юлия Савичева выступила против брачного договора

В эфире ток-шоу под названием «Тема» Юлия Савичева рассказала, что отказалась от брачного договора с супругом Александром Аршиновым. Исполнительница не хочет заранее делить все имущество с возлюбленным.
Юлия Савичева выступила против брачного договора

Юлия Савичева и Александр Аршинов знакомы более 15 лет. Около 5 лет назад пара официально оформила свои отношения. В студии ток-шоу «Тема» Юлия Савичева рассказала, что за это время ее не посещали мысли о заключении брачного договора. Исполнительница знает, что в жизни бывают разные ситуации и от развода нельзя быть застрахованным, но, уверена знаменитость, совершенно неправильно думать о расторжении брака до или же во время замужества.
Юлия Савичева выступила против брачного договора

Певице кажется ужасным, когда мужчина и женщина, которые недавно поклялись друг другу в вечной любви, идут составлять документы по разделу имущества. Также знаменитость заявила, что не хотела бы оказаться в подобной ситуации и даже не представляет себе, что ее возлюбленный мог предложить подобное.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:11

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