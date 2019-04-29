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Дочь Владимира Кузьмина рассказала о личной жизни отца

Дочь Владимира Кузьмина стала героиней телепередачи «Звёзды сошлись». В студии Соня Кузьмина рассказала некоторые подробности о личной жизни звездного отца.
Дочь Владимира Кузьмина рассказала о личной жизни отца

Соня Кузьмина стала популярной благодаря участию в шоу «Фабрика звёзд-3». Стать победительницей дочери Владимира Кузьмина не удалось, но зрители ее запомнили и полюбили. Недавно она стала героиней телепередачи «Звёзды сошлись», где рассказала, что часто помогает своему звездному отцу с записью композиций, а также развивает собственный бизнес и продолжает заниматься сольной карьерой.
Дочь Владимира Кузьмина рассказала о личной жизни отца

В студии Соня Кузьмина решила высказаться о слухах о недавнем браке Владимира Кузьмина. Она сообщила, что не так давно видела паспорт отца и нового штампа в нем нет. Дочь музыканта считает, что романтических отношений между женщиной и мужчиной с большой разницей в возрасте быть не может. Также Соня Кузьмина рассказала, что ее отец, как и многие другие люди, проходит в клинике ежегодное обследование и никаких заболеваний у него не было обнаружено.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:36

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