Дочь Владимира Кузьмина рассказала о личной жизни отца

Соня Кузьмина стала популярной благодаря участию в шоу «Фабрика звёзд-3». Стать победительницей дочери Владимира Кузьмина не удалось, но зрители ее запомнили и полюбили. Недавно она стала героиней телепередачи «Звёзды сошлись», где рассказала, что часто помогает своему звездному отцу с записью композиций, а также развивает собственный бизнес и продолжает заниматься сольной карьерой.В студии Соня Кузьмина решила высказаться о слухах о недавнем браке Владимира Кузьмина. Она сообщила, что не так давно видела паспорт отца и нового штампа в нем нет. Дочь музыканта считает, что романтических отношений между женщиной и мужчиной с большой разницей в возрасте быть не может. Также Соня Кузьмина рассказала, что ее отец, как и многие другие люди, проходит в клинике ежегодное обследование и никаких заболеваний у него не было обнаружено.