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Ученые рассказали, почему болят глаза

Ученые объяснили, почему у людей болят глаза. Специалисты рассказали, что болезненные симптомы могут быть вызваны разными причинами.
Ученые рассказали, почему болят глаза

Научные работники сообщили, что боль в органах зрения может быть как тупая, так и острая, а также появляются колющие ощущения и чувство жжения. Некоторые люди испытывают ощущения пребывания в глазах инородного тела. Больные глаза начинают краснеть и становятся очень чувствительными к свету и даже приводят к помутнению зрения. Специалисты объяснили, что присутствие инородного тела в органе зрения может вызвать болевые ощущения, поскольку предмет попадает на роговицу глаза.

Ученые предупреждают, что в случае попадания в глаз чего-либо стоит немедленно обратиться к медикам, поскольку инородное тело может нанести непоправимый вред. После извлечения предмета специалист может выписать глазные капли, которые помогут избавится от воспаления и предотвратят инфекцию. Научные работники советуют тщательно следить за здоровьем органов зрения и не игнорировать болевые ощущения.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:28

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