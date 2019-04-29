Ученые рассказали, почему болят глаза





Научные работники сообщили, что боль в органах зрения может быть как тупая, так и острая, а также появляются колющие ощущения и чувство жжения. Некоторые люди испытывают ощущения пребывания в глазах инородного тела. Больные глаза начинают краснеть и становятся очень чувствительными к свету и даже приводят к помутнению зрения. Специалисты объяснили, что присутствие инородного тела в органе зрения может вызвать болевые ощущения, поскольку предмет попадает на роговицу глаза.Ученые предупреждают, что в случае попадания в глаз чего-либо стоит немедленно обратиться к медикам, поскольку инородное тело может нанести непоправимый вред. После извлечения предмета специалист может выписать глазные капли, которые помогут избавится от воспаления и предотвратят инфекцию. Научные работники советуют тщательно следить за здоровьем органов зрения и не игнорировать болевые ощущения.