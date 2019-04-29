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Эксперты рассказали о полезных и вредных качествах попкорна

Эксперты рассказали о полезных и вредных качествах попкорна. Как оказалось, данный продукт помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови у человека.
Эксперты рассказали о полезных и вредных качествах попкорна

Специалисты сообщили, что при употреблении попкорна во время обеда и ужина, растительные волокна проталкивают пищу и помогают избежать запоров. Данный продукт содержит большое количество цинка, фосфора, марганца, магния, меди, кальция и витаминов B6, K, E, A. Также попкорн богат пантотеновой кислотой, рибофлавином, тиамином, ниационом и фолатом. Эксперты сообщают, что лакомство содержит мало калорий, поэтому его можно употреблять страдающих диабетом людям, а также помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови.

Вред человеческому организму продукт может нанести лишь из-за наличия различных пищевых добавок. Эксперты предупреждают, что от попкорна со вкусом сыра, бекона или с карамелью лучше отказаться. Улучшить вкусовые качества лучше всего самостоятельно, например, посыпав лакомство натертым сыром или сахаром.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:35

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