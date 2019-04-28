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Фотограф протестировал камеры Samsung Galaxy S10 Plus

Компания Samsung позиционирует камерофон Galaxy S10 Plus как устройство, способное удовлетворить запросы даже профессионала. Энтузиасты решили проверить это заявление, они дали смартфон фотографу и тот устроил его камерам тестирование, а затем сообщил о результатах.
Фотограф протестировал камеры Samsung Galaxy S10 Plus

Камерофон Samsung Galaxy S10 Plus обладает сразу 5 кристаллами – 3 основными (16, 12 и 12 МП) и 2 фронтальными (10 и 8 МП). Компания-разработчик продвигает свое устройство на рынок как решение для настоящих профессионалов, желающих иметь гаджет, способный делать фотографии и снимать видео в самом высоком качестве, но многие сомневались в правдивости подобных заявлений.

Фотограф, взявший протестировать Samsung Galaxy S10 Plus, пришел к неоднозначным выводам относительно данного камерофона. Он назвал камеры этого устройства «добротными» и отметил, что они способны заменить профессиональный фотоаппарат при «незатейливой» съемке, но о большем говорить нельзя. Устройство хорошо справляется с работой в движении благодаря скользящему автофокусу, но имеет неудовлетворительную диафрагму в мануальном режиме, хотя ночью гаджет отлично справляется со съемкой – на снимках отсутствуют шумы и «шевеленки».
Фотограф протестировал камеры Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus, констатирует фотограф, отпугнет новичка своей ценой (от 77 тысяч рублей), а опытному профессионалу не подойдет из-за низких технических характеристик всех 5 камер.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:18

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